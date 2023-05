Fundación Astier de San José, abrazando la belleza y el poder del envejecimiento

Facilito TV ha visitado la Fundación Astier, Centro de San José, una residencia situada en Alcalá de Henares (Madrid) destinada a cuidar a personas mujeres mayores con discapacidad intelectual, "nuestra labor principal es el mantenimiento de sus capacidades, tanto cognitivas como físicas, para reducir lo los signos del envejecimiento, ya que del colectivo en el que tratamos son mujeres adultas en proceso de envejecimiento, con discapacidad", cuenta Amparo, soy educadora social de Fundación Astier.

La Fundación, con más de 120 años de historia, proporciona cobijo y cuidado, pero es, sobre todo, un hogar donde las personas que lo habitan pueden desarrollar su proyecto vital, llevar una vida plena y ser felices, "los martes me voy a pasear, luego tengo taller de velas, me hace muy feliz, tengo mi familia, que me quiere mucho", cuenta Ana Orozco, una de las residentes a Facilito TV.