Ángel Sancha, de Canis Majoris: "No queremos que nadie se quede sin terapia, queremos atender a todos los que lo necesiten"

Aunque en los últimos tiempos estamos asistiendo a una explosión de intervenciones asistidas con animales, este tipo de terapias lleva ayudando a personas con discapacidad desde hace varios años. Esto es algo que saben muy bien desde Canis Majoris, una fundación que, desde 2011 trabaja para mejorar, a través de estas intervenciones, la calidad de vida de cientos de personas cada año, como bien nos explica el director de la fundación Ángel Sancha Bech.

Explíquenos, ¿qué es y qué hacen en la Fundación Canis Majoris?Canis majoris es una Fundación de carácter nacional cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social a través, principalmente, de intervención con animales. Aunque nuestro objetivo no es solo ayudar a aquellas personas que tienen alguna enfermedad o diversidad funcional o psíquica, sino también a la red de apoyo que la soporta diariamente. Se trata de una fundación familiar, pero que ha ido incorporando a profesionales dentro del patronato para que aporten experiencia y conocimiento a la Fundación, y siempre con criterios de transparencia, eficiencia y eficacia.

​​Para financiar nuestra actividad en centros públicos, lo hacemos a través de concursos públicos, pero para el resto, nos financiamos nosotros desde el patronato, no hay terceros, no hay empresas ni corporaciones.