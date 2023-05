Sánchez se lanza a por el voto femenino y anuncia que la ley de paridad estará aprobada antes de final de año

Mayores, jóvenes y, ahora, mujeres. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lanza a afianzar el voto femenino de cara a las elecciones del próximo domingo. Y lo hace con otro anuncio: este martes, el Consejo de Ministros aprobará la segunda vuelta de la ley de paridad, que marca un mínimo del 40% de representación femenina en los consejos de administración de las grandes empresas. Así lo ha trasladado el jefe del Ejecutivo en un acto que ha celebrado el PSOE en Cantabria al que han acudido 2.000 personas.

Las intenciones de Sánchez pasan por que la ley esté aprobada antes de que finalice la legislatura. Esto es, antes de diciembre de este año. Cierto es, que para ello el PSOE deberá lograr los votos necesarios en el Congreso de los Diputados apoyándose en la llamada mayoría de la investidura, que asumió con recelos el anuncio, realizado en vísperas del pasado 8 de marzo, sin comunicárselo a sus socios de Unidas Podemos y en plenas tensiones con los morados por la reforma unilateral de la ley del 'solo sí es sí'.

El articulado, que transpone una directiva de la Unión Europea, impondrá sanciones económicas a las grandes compañías que no tengan un 40% de representación femenina en sus consejos de administración y puestos de alta dirección antes del 1 de julio de 2024. Según datos del Ministerio de Economía, en la actualidad el número de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras). Asimismo, la norma incluye listas cremalleras con una alternancia total.

"Cuantos más votos socialistas, más gobiernos feministas", ha lanzado Sánchez en el mitin celebrado en Santander, donde se ha centrado en los "avances" que el Ejecutivo ha logrado para el espectro femenino. "Paridad por ley. A algunos les parecerá excesivo, pero para los socialistas y los feministas es lógico que a la mitad de la población le corresponda la mitad del poder", ha argumentado.

En este sentido, el presidente ha querido "reivindicar" lo que hace el PSOE "por el feminismo". Entre otras cosas, ha citado el aumento del 47% del Salario Mínimo Interprofesional, que en un 60% reciben mujeres trabajadoras; o de la reforma laboral, de la que también ha presumido que ha traído "paz social" al estar "dialogada" con los actores sociales. Es decir, con sindicatos y patronal.

El secretario general de la formación afincada en Ferraz también se ha acordado de Mariano Rajoy, su antecesor en el cargo. Más concretamente, de cuando dijo "no me gusta meterme en líos" al ser preguntado por la desigualdad retributiva entre ambos sexos. "Como a mí sí me gusta meterme en líos, de lo primero que hice nada más llegar a Moncloa fue aprobar una ley de igualdad retributiva" con la que se ha reducido en 5 puntos la brecha salarial, según ha asegurado.

Sánchez se lanza así a por el voto femenino, que según el CIS opta mayoritariamente por la opción socialista. Y, una vez ya empezada la segunda y última semana de campaña, sigue con su estrategia de realizar anuncios en los mítines, para intentar marcar la agenda a pocos días de que se abran las urnas. "No son anuncios, sino que los llevamos al Boletín Oficial del Estado (BOE)", ha insistido.

Esta forma de proceder se paralizó la pasada semana por la inclusión de condenados por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA en las listas de EH Bildu, una polémica que ha ido perdiendo fuerza. Eso sí, el candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha hablado de ello para reprochar al PP que siga utilizándola. "Estamos para hablar de los problemas de España y de Cantabria. No todo vale en política", ha dicho.