Así se fabricaron las ya míticas uñas de Loreen para su triunfo en Eurovisión

Ha pasado ya más de una semana desde el segundo triunfo de Loreen en el Festival de Eurovisión y son muchos los que siguen obsesionados con la victoria de la artista sueca y con su canción Tattoo.

Sin lugar a dudas, la de Loreen será una de las actuaciones más memorables de la historia de Eurovisión y no solo por el tema en sí, también por su actitud, por su escenografía y, cómo no, por su look.

Las complejas uñas de Loreen son un éxito

Ese estilo tan personal de la cantante ha enamorado a Europa ya en dos ocasiones y sus uñas no han pasado desapercibidas para nadie. La responsable de la creación de estas uñas tan personales ha publicado en Instagram un vídeo en el que se puede comprobar el laborioso proceso de creación de este complemento tan icónico.

"Hacían los movimientos más bonitos"

Para aquellos interesados en el proceso de fabricación de las uñas, en el siguiente vídeo la cantante comenta en una entrevista lo complejo que resulta ponérselas y quitarlas. "Después de cada actuación, tardábamos una hora y media en quitármelas", cuenta Loreen.