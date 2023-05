Lo que no viste de Eurovisión en la tele:  el ritual previo de Blanca Paloma, Finlandia en los pasillos... o una siesta en las votaciones

Nueva edición del Festival de la Canción de Eurovisión y nuevo 'eurodrama' para España y para todos los fans españoles que viajaron hasta Liverpool cargados de ilusión y buenos presentimientos.

El triunfo español y una buena posición no han sido posibles este año pese a que Blanca Paloma y la delegación española al completo han hecho un fantástico trabajo defendiendo a capa y espada una candidatura en la que creían y que, además, artísticamente estaba muy por encima de la mayoría de propuestas que anoche pudimos ver en Eurovisión.

Ante la imposibilidad de que Ucrania celebrara este año el Festival tras haberlo ganado en el año 2022, el Reino Unido, que sabía muy bien lo que hacía, ha albergado en Liverpool un Eurovisión que pasará a la historia por ser uno de los más vividos en las calles de la ciudad anfitriona.

En el Reino Unido saben lo importante que es un buen marketing, son conocedores de los secretos y las claves necesarias para calar en el mundo y, en lo que a música se refiere, nos llevan una ventaja tremenda en lo que a crear estrellas internacionales se refiere.

Liverpool se entregó con Eurovisión

Desde la cuna de The Beatles, el Festival de este año no podía ser menos y la ciudad donde se encuentra The Cavern Club se vistió de gala y se llenó de atuendos más que horteras para festejar lo que se venía.

Los favoritos estaban claros pero en Eurovisión, ya se sabe que cualquier cosa puede ocurrir. Vivirlo desde dentro es una auténtica experiencia: Es más grande que un concierto de Beyoncé y, me atrevería a afirmar que, incluso más épico que el medio tiempo de la Super Bowl.

Para un artista joven, tiene que ser espectacular y Blanca Paloma lo afrontó con una profesionalidad y concentración dignas de ser ejemplo.

El 'Cha Cha Cha' de Finlandia revolucionó el estadio

Al margen de la artista sueca, el otro gran favorito de la noche era el finlandés Käärijä. Su energía y el buen rollo enamoraron al estadio que vibró como nunca. Detrás de las cámaras, el equipo del Festival también hablaba maravillas de él y es que, por lo que cuentan, es un tipo fantástico.

Loreen, un ser superior

El gato se lo llevó al agua Loreen: Cero unidades de sorpresa, pero es que, su calidad vocal, su puesta en escena y su propuesta eran claramente superiores al resto para la mayor parte del público y profesionales, tal y como se mostró al revelarse los votos. Lo llevaba todo medido al milímetro y, en Eurovisión, se trata de eso.

Una fiesta musical que une al mundo

Buen rollo, música que une al mundo, felicidad, tensión en el momento de los votos y una fiesta que, al margen de la decepción por las posiciones en la clasificación, se abraza y respeta en armonía internacional. Verlo en directo es algo único y mejor aún el hecho de poder disfrutarlo siendo representados por una artista tan brillante como Blanca Paloma.