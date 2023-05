Los compositores de 'Flying Free', dispuestos a demandar a Loreen y su 'Tattoo' por plagio

Eurovisión 2023 culminó con la histórica victoria del Tattoo de la sueca Loreen, la segunda vez que lo hace tras arrasar en 2012 con Euphoria y, de paso, con una agria polémica respecto a la canción ganadora.

Tattoo es un tema que contiene fragmentos de The Winner Takes It All, de ABBA, con un estribillo potente que se asemeja mucho a la propia Euphoria. Pero eso no es eso lo que había llamado la atención y llevaba semanas provocando cierta controversia o eurodrama, hablando en contexto. Era, denunciaban muchos usuarios en las redes sociales, su gran parecido con Flying Free, el himno de música electrónica de los noventa asociado a la discoteca española Pont Aeri y cuyos autores son el productor Dj Ruboy y Dj Skudero, que, ahora se ha sabido, no descartan emprender medidas legales contra Loreen por plagio.

Tal y como ha informado La mañana de Catalunya Ràdio, los compositores estarían estudiando con sus abogados la posible denuncia a la artista sueca. Eso sí, es una opción que solo se haría realidad si son capaces de demostrar que Tattoo es realmente una copia de Flying Free.

¿Plagio, coincidencia u homenaje?, se preguntaban muchos internautas. Aunque no se sabe la respuesta, y la línea entre uno y lo otro es muy pequeña, lo cierto es que las intros de Tattoo y Flying Free son tan parecidas que las notas encajan exactamente.

Ahora, tras su victoria en la edición de este 2023, se han intensificado esas críticas por lo que, consideran, es un plagio descarado. Un ejemplo ha sido en la mañana de este domingo, donde Socialité se hacía eco de la noticia, llegando a asegurar, incluso, que podría peligrar su victoria en Eurovisión. "Yo tengo oído musical muy desarrollado y, aparentemente, son iguales", reaccionó María Patiño al escuchar ambas versiones.

Bueno yo dejo esta mezcla rápida que he hecho con Tattoo de Loreen y una canción de culto popular llamada Flying Free y ya me voy pic.twitter.com/KR9fF1h1oy — 🎮 Paula G 🐧🏳️‍🌈 (@PauGranger) February 27, 2023

Por su parte, Loreen se ha defendido de las críticas de supuesto plagio, asegurando que las similitudes entre Tattoo y otras canciones pueden ser casuales, aunque sí que podría haberse inspirado en estas melodías de forma "inconsciente".

"Todos nosotros nos inspiramos entre todos y es inconsciente, nada conscientemente. Por tanto, creo que es inevitable inspirarse en otros creadores porque así es como funciona, y eso es bonito y encantador, porque también pienso que mi arte inspirará a otras personas a crear algo propio que saldrá de su interior", manifestó la cantante.