La candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, será la veterana en las urnas el próximo 28 de mayo. El resto de aspirantes se enfrentarán por primera vez al escrutinio de los sevillanos, algo que ella ya hizo en los comicios de 2019, cuando su formación se estrenó en el Ayuntamiento con dos concejales.

Desde entonces, afirma, se ha recorrido todos los barrios y se ha enterado de "muchas cosas", también en lo que al funcionamiento del Consistorio se refiere. Y está convencida de que el 28-M "vamos a dar una sorpresa, y no solo en Sevilla".

María Cristina Peláez Izquierdo Sevilla, 1972 Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y Máster en dirección y gestión de Recursos Humanos, la candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla se define como una mujer vehemente y muy expresiva a la hora de defender sus posturas.

De los principales candidatos, es la única que repite en las urnas. ¿Cree que es una ventaja?Sí, haber estado cuatro años en el Ayuntamiento viendo cómo se gestiona la ciudad es la experiencia que a uno le falta cuando lo ve desde fuera. En estos cuatro años haciendo oposición nos hemos enterado de muchas cosas, por lo que podemos tener mejores soluciones para ellas y más realistas.

Las encuestas les sitúan más o menos en la misma posición que ahora. ¿Ha tocado techo Vox en Sevilla?No les hacemos mucho caso a las encuestas porque la experiencia nos dice que con nosotros no suelen acertar nunca. Además, se utilizan como herramienta electoral, pero no reflejan la voluntad de los sevillanos. Nosotros nos quedamos con la sensación que tenemos en la calle, que es muy potente. Creemos que estamos creciendo y que vamos a dar una sorpresa, no solo en Sevilla, sino en todos los municipios. La implantación territorial que está teniendo Vox es bastante potente, con 63 candidaturas en toda la provincia de Sevilla, el triple de las que presentamos en 2019. Y esto es así en toda España. En un partido nuevo como Vox, es un crecimiento bastante importante y eso dice más que las encuestas.

Esos mismos sondeos hablan de un empate técnico entre Muñoz y Sanz. Si el PP les necesita para gobernar, ¿exigirán entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo?No me gusta hablar de política ficción, respetamos mucho la voluntad de los sevillanos y hasta el 28-M no se sabe lo que va a pasar. Pero sí puedo decirle dos cosas. Que queremos y haremos todo lo posible por desbancar a este Gobierno de izquierdas, que lleva ocho años maltratando la ciudad por su inoperancia. Y que vamos a respetar la voluntad del votante de Vox. Nosotros somos muy claros cuando hablamos y nos votan por unas razones muy concretas que vamos a respetar.

El sevillano medio está defraudado por la política tradicional porque no se le escucha"

¿Cree que se está hablando lo suficiente de Sevilla en precampaña o se está colando demasiado el ruido nacional y regional?Sevilla es una gran ciudad y no se puede sustraer a la política nacional. Pero los problemas de Sevilla son muy graves, están muy señalados y la gente lo tiene muy claro. Los vecinos, con los que llevamos cuatro año reuniéndonos, sienten que sus necesidades no son escuchadas y es por eso que queremos llegar al Gobierno, para poder hacer algo y responder a los sevillanos que se sienten abandonados con las políticas tradicionales de los dos grandes partidos, que han utilizado Sevilla como trampolín para su carrera política.

En esas visitas a los barrios, ¿qué le dicen los sevillanos?El sevillano medio está defraudado con la política tradicional porque no se le escucha. La ciudad está claramente sucia, con los jardines desatendidos, unos servicios públicos bastante deficientes, con una creciente inseguridad que parece que a nadie le importa, y con una movilidad cada vez más infernal por la falta de infraestructuras. El sevillano siente que se está insultando su inteligencia. Nos nos quieren dar dinero, llevamos 37 años siendo los últimos en financiación en infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y ¿quién ha gobernado durante esos 37 años en España? El PP y el PSOE. ¿Qué ofrecemos nosotros? Una alternativa de Gobierno, somos la tercera fuerza política en el país y estamos demostrando que somos eficaces y, sobre todo, que lo que decimos lo hacemos. Y eso es una garantía de que vamos en serio.

Cristina Peláez, candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, posa en el despacho de su sede. ANÍBAL GONZÁLEZ

¿Es cierto que Vox ha presentado el mismo programa electoral en todos los municipios de España?Eso es una filtración malintencionada, como siempre pasa con Vox. Pero si eso es todo lo que tienen contra nosotros, pues enhorabuena.

Hablemos entonces del de Sevilla. ¿Qué problemas diría que son los primeros que hay que atajar?La falta de limpieza, por la falta de una gestión profesional en el pasado. La seguridad, porque faltan policías locales y nacionales, unos 500, y en esto vuelvo a acusar al Gobierno de España de dejadez con Sevilla y sus necesidades, pese a que han subido todos los tipos delictivos los dos últimos trimestres un 32%. La falta de infraestructuras. Y la movilidad, que tenemos un área metropolitana de millón y medio de personas y no tenemos terminada la SE-40; la SE-30 sin el soterramiento por la Ronda Urbana Norte, una ronda de circunvalación con semáforos, es de chiste; la red de metro que falta no de ahora, sino desde hace 50 años; tampoco tenemos conexión con el aeropuerto. Todo esto hace que perdamos competitividad a pasos agigantados, que lleguen menos inversiones y que la ciudad se quede atascada. Y eso hay que pararlo con políticas valientes y poniendo a Sevilla lo primero. No puede ser que el próximo alcalde esté supeditado a los intereses de su partido o a su trayectoria política personal. Si los sevillanos me dan su confianza, voy a poner Sevilla por delante de todo, porque me duele como sevillana que soy. No queremos ningún privilegio, queremos lo que no se nos ha dado durante 37 años consecutivos, lo que en justicia nos merecemos.

Lipasam se ha utilizado como un cementerio político del PSOE"

¿Cuáles son sus propuestas concretas para que Sevilla esté más limpia?Sevilla está catalogada ya como la tercera ciudad más sucia de España. Proponemos una gestión eficaz, no puede ser que una empresa de tal envergadura no esté gestionada por unos profesionales de verdad. Lipasam se ha utilizado como un cementerio político, donde se coloca a cualquier socialista de turno que no tiene dónde entrar. Y copiar a las ciudades que funcionan bien. Entendiendo la idiosincrasia de Sevilla, una ciudad seca, árida, que necesita baldeos un día sí y otro también. ¿Cuánto cuesta eso? Me da igual, es prioritario. Pero en este Ayuntamiento las prioridades no tienen sentido, nos gastamos tres millones de euros para que vengan los Goya y calculan un impacto que me lo tiene que explicar. Pero después tenemos una ciudad que da una impresión horrible al que viene. Limpia primero la ciudad y después te gastas el dinero en lo que tú quieras.

Usted afirma que la ciudad es insegura.Pasa como con la limpieza. El Ayuntamiento está en la negación perpetua de los problemas, también con la seguridad. Y si no aceptas que hay un problema, nunca lo vas a solucionar. Lo primero que vamos a hacer nosotros es aceptar el problema y hablar de ello, como con los cortes de luz. Sí, las redes están obsoletas, pero vamos a coger el toro por los cuernos y a denunciar los enganches ilegales y las plantaciones de marihuana, de las que nadie habla, para poder solucionar el problema de las personas más humildes y más desprotegidas. Pero cuando hablo de esto, la izquierda radical, que hace política ficción y de postureo, me acusa de que estoy estigmatizando a los barrios obreros.

¿Y cómo propone solucionarlo?Es mentira lo que dice el Ayuntamiento de que la Policía Local no tiene funciones de seguridad, sí las tiene, pero ahora mismo las está incumpliendo. Quiero aumentar el número de agentes locales según la ley e inmediatamente hablar con el subdelegado del Gobierno y poner nuestra Policía Local al servicio de la Nacional en calidad de Policía Judicial. El Ayuntamiento puede hacerlo y tiene competencias para ello. La Policía Local también tiene un problema de gestión porque no se puede poner al frente a un político, hay que poner a profesionales independientes que sepan cómo funciona la Policía y cómo se tiene que mejorar. Hemos hablado con todos los sindicatos y con policías que nos cuentan el desastre de organización que existe, que están en condiciones infrahumanas. Hay comisarías, como la de la Macarena, que incumplen hasta lo mínimo en prevención de riesgos laborales, no tienen medios, son unos veinte agentes y solo tienen un ordenador, que además hay que verlo de lo antiguo que es. Hay que darles los medios para que puedan trabajar.

Cristina Peláez, candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla. ANÍBAL GONZÁLEZ

Uno de los grandes retos que afrontará el próximo alcalde o alcaldesa es el de los barrios más pobres de la ciudad. ¿Qué propone usted para poner fin a esa situación?La solución es difícil. Hay barrios en el Polígono Sur con bloques, propiedad de la Junta, que son vivienda social, pero llegan los narcos, echan a las familias que estén y se meten ellos para hacer una plantación de marihuana ilegal. Hablamos de bloques de ocho plantas donde a lo mejor solo hay una familia o dos. Es un problema al que hay que meterle mano con políticas decididas y valientes. Yo instaría a la Junta a hacer un censo en las viviendas de su propiedad. El problema se soluciona con dos policías y un perro. Que sí, que vuelven otra vez, claro, pero si se lo pones tan fácil es cuando no se van. Hay que estar dificultando constantemente la ilegalidad como un martillo pilón hasta que se vayan. La solución es orden, ley y la aplicación del estado de derecho. Y después hay otros barrios en el Polígono Sur que no son de este tipo, pero que están absolutamente marginados por las instituciones. Los Pajaritos, el Cerro, Palmete, barrios obreros de gente humilde que también tienen problemas de enganches ilegales, que se les va la luz. Están desprotegidos, no se les atiende. ¿Cómo se puede solucionar? Desde el Ayuntamiento, prestándoles atención, y también el resto de administraciones. Hacen falta políticas valientes y sin complejos, porque como empecemos con los buenismos no se soluciona.

Afirma que en cada mandato se “despilfarran” 100 millones de euros. ¿De dónde sale ese dinero?El Ayuntamiento destina muchísimo dinero a políticas absolutamente prescindibles, que son todas ideológicas. Esos 100 millones son los que nosotros hemos detectado, porque no nos dan todos los datos que quisiéramos. Hablamos de 26 millones anuales que gastan en cursitos para que las mujeres aprendan a montar en bicicleta, en el Chaco Boliviano o en cooperación al desarrollo, cuando en este ámbito hay oficinas estatales, autonómicas y provinciales. ¿Qué pinta el Ayuntamiento estando Sevilla como está? Lo mismo le digo de la oficina memorialista y la de género, cuando ya tenemos un Gobierno que se gasta muchísimo dinero en políticas de igualdad.

¿Y en qué lo quieren invertir ustedes?En la Ley Integral de Reestructuración de Barrios Completos. ¿Cuántas veces se le ha prometido a Los Pajaritos un plan integral? En los polígonos industriales, que generan empleo y riqueza y los tenemos abandonados, y las empresas se van a ciudades vecinas. Se me ocurren tantas cosas que no pararía.

La solución en el Polígono Sur es orden, ley y la aplicación del estado de derecho"

¿Tienen alguna propuesta estrella de movilidad?Lo primero es que no se puede es implantar con esa alegría una zona de bajas emisiones que no hacía falta, porque Sevilla no tiene los índices de polución que justifiquen esa medida. O el Plan Respira, que tiene a los comerciantes con las carnes abiertas. Es el entusiasmo de la ecología, pero no ven que todas las ciudades de Europa no son iguales. O el tranvía de Nervión, que quita un carril y lo que va a hacer es provocar un colapso de vehículos que, además, provocará más polución por los atascos. Es la guerra al coche.

Me habla de lo que no le gusta, pero ¿tiene alguna medida en positivo?Sí, tenemos una propuesta muy interesante para utilizar el río como la gran arteria de Sevilla, ya que tenemos esa movilidad infernal que cada vez está peor. Hay unas posibilidades impresionantes y nadie parece querer explotarlo. Nuestra propuesta es el Guadalbus, un catamarán eléctrico financiado con fondos europeos, que no provoca olas para no perjudicar a los deportistas. Será circular, desde San Jerónimo hasta Palmas Altas, un trayecto que, a ritmo tranquilo, se hace en 20 minutos. Veinte minutos en atravesar Sevilla entera, eso es un filón. Otra propuesta en positivo es un anillo de aparcamientos disuasorios alrededor del centro, porque no se puede implantar un Plan Respira sin tener los servicios públicos que lo sustenten. Este es un problema muy importante que hay en todos los barrios. Además, quitan plazas de aparcamiento y se quedan tan panchos, como con los árboles.

Cristina Peláez, candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla, en la calle Cuna. ANÍBAL GONZÁLEZ

Hablando de árboles, desde Vox niegan el cambio climático, pero en abril se batió el récord de temperaturas en Sevilla.Quiero matizar lo del cambio climático. La Aemet registró hace 12 años, en la Feria, la misma temperatura que este año, que me he estado preocupando de verlo. Las cosas son cíclicas y además solo tenemos registros desde hace un tiempo, no sabemos si antes ha sucedido lo mismo. Nosotros no negamos en sí el cambio climático. Lo que decimos es que el nivel de emisión de gases de Europa, que tenemos las medidas más restrictivas, llega a un 0,8% comparado con Asia, que no tiene ninguna medida. Y a cuenta de esas medidas restrictivas nos estamos cargando la economía. No parece muy lógico. Y hay que demostralo, porque hay teorías que han fallado muchísimo.

¿Entonces contemplan alguna medida para hacer frente al calor en la ciudad?Evidentemente, Sevilla necesita sombra y llevamos ocho años descuidando nuestra masa arbórea, tanto que ahora tenemos que talar porque los árboles están enfermos y hay peligro de que una rama caiga y mate a alguien. Pero señor Muñoz, plante otros en sustitución. Él ha prometido plantar 8.000, pero ¿por qué no lo ha hecho ya en el año y medio que lleva de mandato? Y con cualquier promesa que me haga le voy a decir lo mismo. Porque los demás queremos llegar para hacer algo, pero con él ya se sabe lo que ha hecho, que es nada.

Pedro Sánchez le ha dado a dedo a Muñoz la Agencia Espacial para que saque pecho en las elecciones"

Usted habla de una Sevilla sucia, insegura, abandonada… Si tuviera que destacar algo en positivo, ¿qué sería?[Se queda un rato pensando] Es muy complicado, no es que no quiera decir nada, pero es que Sevilla está muy abandonada. Puedo decir que Pedro Sánchez le ha dado a dedo a Antonio Muñoz la Agencia Espacial Española para que vaya en las elecciones sacando pecho. Vale, eso es bueno para Sevilla, porque se supone que va a generar empleo, y por eso lo apoyamos en el Pleno. Y es verdad que Sevilla tiene que diversificar su oferta económica y no basarrnos solo en el turismo. Tenemos mucho potencial logístico y con las inversiones necesarias y con las infraestructuras que tenemos que tener, Sevilla puede ser la capital del sur de Europa en esta materia. También mucho potencial para atraer empresas tecnológicas, pero para ello tenemos que facilitárselo, reducir la burocracia a lo mínimo, ponerles en bandeja que vengan aquí.

¿Cree que el centro se ha convertido en un parque temático?Desgraciadamente, tenemos ese peligro. Igual que denuncio que llevamos ocho años sin que se haga nada en Sevilla, con el turismo pasa lo mismo, se ha dejado de la mano de Dios. Se promociona para que venga el turismo masivamente sin tener en cuenta que es necesaria una regulación y escuchar a los vecinos, que llevan mucho tiempo quejándose y están desesperados con lo pisos turísticos, que en el barrio de Santa Cruz alcanzan el 70%. Eso es insostenible. Estamos llenos de franquicias, estamos perdiendo nuestro comercio tradicional, nuestra esencia, y no podemos permitirlo, hay que ponerle freno ya. Y ese freno debe salir de un diálogo con todas las partes y llegar a un consenso.