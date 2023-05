Autorizan un permiso a un preso etarra al no ver necesario el perdón expreso a la víctima

La Audiencia Nacional ha autorizado un permiso de salida de prisión de tres días al preso etarra Gorka Martínez Ahedo, condenado por el asesinato de un guardia civil en 1994, al considerar que pedir perdón expreso a las víctimas no es un requisito "necesario" para poder disfrutar de este beneficio, según el auto emitido por el tribunal.

La resolución de la Audiencia Nacional asegura que "en el plano de la estricta legalidad", el requisito de la "petición expresa de perdón a las víctimas de su delito" no aparece en la ley general penitenciaria como "un requisito necesario para los permisos", sino "una forma entre las posibles de acreditar el abandono de los fines y medios terroristas y de colaboración con las autoridades".

"No es el único medio de acreditar esta circunstancia", apostilla el tribunal, para quien esta colaboración y rechazo a ETA también puede acreditarse mediante "informes técnicos penitenciarios", algo que "se da especialmente en este caso".

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional otorga a Martínez Ahedo el permiso de cuatro meses antes de cumplir las tres cuartas partes de su condena, que termina en julio de 2028, contradiciendo el criterio de la Fiscalía y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que en diciembre estimaron necesario un perdón expreso a la familia de su víctima para autorizar la salida.

Los magistrados consideran que es "absolutamente opinable" que el preso no haya pedido perdón expresamente a sus víctimas, declaraciones que hacen referencia a un texto redactado por Martínez Ahedo en abril de 2022 en el que el etarra se disculpa ante "todas aquellas personas a las que he causado daño".

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria consideró que esta fórmula era una "alusión genérica" que no denotaba un perdón expreso y concreto, pero la Audiencia Nacional sí ve en este escrito el arrepentimiento del preso por su pasado terrorista y el reconocimiento del daño causado.

"Una específica fórmula de perdón"

Concretamente, los jueces critican que se le exija al etarra "una específica fórmula de perdón" y que se imponga una "visión sacramental del perdón" frente a la "visión reflexiva y razonada del valor del perdón".

Además, entre los motivos para concederle el permiso, el tribunal recuerda que el preso ya disfrutó el pasado junio de otras salidas sin que conste "ningún incidente" y defiende que "un contacto frecuente y ordenado con el exterior de la prisión" mejorará la "situación anímica" de Martínez Ahedo y "contribuirá a la asunción de sus responsabilidades". La Audiencia Nacional también argumenta su decisión en los informes positivos del psicólogo de la cárcel sobre la evolución del preso.

No obstante, la resolución cuenta con un voto particular discrepante de uno de los tres jueces del tribunal, Francisco Javier Vieira Morante, quien defiende que los informes remitidos por la prisión no dejan clara la desvinculación del preso con ETA y que, "a más de cinco años vista del cumplimiento total de la condena, no resulta urgente la preparación de la vida en libertad del interno".