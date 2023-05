El crítico de Ciudadanos, Paco Sierra, se afilia al PP y reivindica el partido como "la unión del constitucionalismo"

El regidor y ex militante de Ciudadanos crítico con la formación naranja, Paco Sierra, se ha afiliado al PP. En una rueda de prensa con el candidato de los populares a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, y la diputada Lorena Roldán, ha formalizado su incorporación al partido y lo ha reivindicado como "la unión del constitucionalismo".

Los populares le han agradecido la confianza y han asegurado que este fichaje "seguro que pondrá a algunos muy nerviosos". De hecho, el PP prepara un acto para este fin de semana donde anunciará varias personalidades de diferentes espacios políticos que han decidido apoyar la candidatura de Sirera.

Sierra ha querido advertir directamente al dirigente de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y le ha dicho que al acto acudirán "más exdiputados de Ciudadanos que los que tienen ahora mismo". Por su parte, el todavía regidor ha asegurado que Ciudadanos es "un proyecto agotado" y ha insistido en que el PP es "el único partido de centro liberal y de derechas" que puede obtener representación.

Por su parte, la portavoz del partido, Lorena Roldán –que en su momento también hizo el salto de Cs al PP- le ha agradecido el paso y ha confiado que sirva para que "otros muchos" también se den cuenta que hace falta "la unión del constitucionalismo".

"La única fuerza capaz de acabar con la etapa de decadencia del separatismo y el populismo es el PP, unámonos en torno a sus siglas y proyecto", ha añadido.

Acto el fin de semana para sumar apoyos

Sirera ha celebrado el movimiento de Sierra y ha subrayado que no lo ha hecho a cambio de conseguir un lugar en ninguna lista ni ningún cargo orgánico. El alcaldable del PP ha anunciado que están preparando un acto para este fin de semana donde se revelará otros apoyos a su candidatura.

A pesar de que no ha querido concretar nombres, ha asegurado que quieren "abrir de par en par" las puertas del PP para que "todo el mundo que crea en la unidad del constitucionalismo" se una al partido. "¿Vendrá gente de Ciudadanos? Sí. Y gente que en el pasado ha votado a Vox también me dicen que ahora nos votarán a nosotros, porque el populismo de izquierdas no se combate con populismo de derechas", ha insistido.

Sirera ha remarcado que hay "mucha gente" que quiere participar en este acto, algunos de ellos que "han tenido responsabilidades institucionales en Cs" y que ahora ven en el PP "una alternativa".

Expulsado

Paco Sierra fue expulsado de Ciudadanos en noviembre de 2022 después de que el partido le abriera un expediente. El regidor organizó una votación interna al grupo municipal del Ayuntamiento para poder acceder a la presidencia del grupo y desbancó del cargo a Luz Guilarte. De hecho, Sierra todavía es regidor y presidente del grupo municipal naranja.