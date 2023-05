Debate Telemadrid: las mejores frases de Ayuso, Mónica García, Alejandra Jacinto, Rocío Monasterio y Juan Lobato

Este martes se ha celebrado el único debate electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en la Comunidad de Madrid el próximo domingo 28 de mayo de 2023. Las líderes de los principales. Las candidatas y el candidato a la presidencia de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), Mónica García (Más Madrid), Juan Lobato (PSOE), Rocío Monasterio (VOX) y Alejandra Jacinto (Podemos), protagonizaron un debate que duró más de dos horas y que se centró en cinco bloques temáticos.

Economía y empleo; Transportes, infraestructuras y vivienda; Sanidad, educación y servicios sociales; Relaciones con otras administraciones, el lugar de Madrid en España y Europa; y Madrid del futuro, proyectos y pactos electorales.

Estos fueron los diversos temas que se trataron en un debate en el que apenas hubo sorpresas. Las formaciones políticas de izquierda se enfrentaron a la actual presidenta y candidata a la reelección por el PP, mientras que ella optó por una postura conservadora en la que confrontó contra el Gobierno y Pedro Sánchez.

Especialmente tensó fue el momento en el que Alejandra Jacinto, candidata de Podemos-IU-Alianza Verde, se acercó a Isabel Díaz Ayuso para entregarle un libro. En concreto, se trata del libro 'Morirán de forma indigna', de Alberto Reyero, en referencia a las muertes durante la pandemia. "Le ruego que no me lo acerque, gracias", ha respondido la presidenta. "No invada mi espacio, gracias".

Las frases más destacadas de Ayuso

Ayuso defiende una comunidad basada en el "​trabajo, el respeto y la defensa de la libertad y de la vida".

"Nosotros sí bajamos los impuestos a todos".

"La vivienda es sagrada. Es de un español que si ha decidido ponerla en alquiler, el inquilino tiene que cumplir las reglas".



"No voy a intervenir la vivienda de nadie, voy a construir más vivienda".

"Yo no quiero depender de nadie para seguir haciendo de Madrid sea un lugar abierto".

Las frases más destacadas de Mónica García

"En esta región hay demasiada gente a la que le duele la vida, que tiene que vivir dopada con ansiolíticos. No podemos tener las recetas del siglo XIX para el siglo XXI".

"Uno de los bloques imprescindibles tendría que haber sido el cambio climático. Señora Ayuso, ¿usted mantiene que el cambio climático es una estafa?".

"Sin salud no hay economía. Un tercio de las depresiones se podrían evitar con salarios y empleos dignos".

"Queremos contratar 10.000 profesores, comedor gratuito y adaptar patios a las olas de calor, que están igual de 'agustito' como usted está en su despacho de Sol".

"Este 28 de mayo nos estamos jugando la Sanidad o su soberbia".

Las frases más destacadas de Juan Lobato

"Eso que debía ser el motor económico de España, se está gripando".

"Madrid no está para jugar la Liga, está para jugar la Champions".

"La deuda en Madrid ha subido en 10 años de 16.000 a 34.000 millones".

"Madrid tiene que aspirar a crecer y la industria es clave".

"A cambio de una rebaja de impuestos, te toca pagar la aportación voluntaria del colegio, el logopeda, el seguro privado si puedes… esa es la realidad de Madrid".

Las frases más destacadas de Alejandra Jacinto

"Si no tienes más de un millón de euros, no te interesa la propuesta económica de la señora Ayuso".

"Nuestra propuesta económica es recaudar más de los que más tienen para que el resto de la gente pueda vivir mejor".

A Ayuso, sobre la pandemia: "No se puede esconder más tiempo de la verdad".

"Lo que hacen es repetir y repetir el tema de la okupación porque no quieren hablar de que los jóvenes en esta región no se pueden independizar".

"Tenemos que poner en marcha el primer gobierno de coalición progresista".

Las frases más destacadas de Rocío Monasterio