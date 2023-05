La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha puesto en valor sus tres medidas estrellas durante el debate electoral de este martes. Una de ellas, es la vivienda. A la hora de discutir sobre este bloque, ha asegurado que pretende topar el precio del alquiler, para que"los jóvenes no tengan que destinar el 97% de su sueldo a pagarlo"; y quiere aumentar el parque de pisos públicas para aumentar la oferta en la Comunidad para, así, "garantizar que se cumple con el artículo 47 de la Constitución". Todo ello, lo ha expuesto, al tiempo que criticaba la gestión que la presidenta de la región ha hecho en esta y otras materias durante los últimos cuatro años. Sin embargo, no ha conseguido sacar el tono menos moderado de la candidata popular.

Y es que, aunque Mónica García, ha tratado de provocar a la presidenta de la Comunidad en diferentes ocasiones, esta se ha mantenido firme en su postura tranquila y ha evitado cualquier tipo de confrontación. De esta manera, ha dejado pasar preguntas como la cantidad de personas que hay en riesgo de exclusión, la acusación de ser "un Gobierno para los que más tienen" o de tener "parrillas" en vez de colegios. Es más, ha dejado caer varios "no me he dado por aludida", ignorando así las palabras de la candidata de Más Madrid.

El bloque en el que más se ha lucido Mónica García, como ya ocurrió en los últimos comicios, es en el de la sanidad. Ha vuelto a apelar a su carrera como médica para dejar claro que conoce "de primera mano" en qué situación se encuentra el sistema sanitario actualmente. "He visto cerrar Urgencias en plena democracia y reabrirlas con tablets", ha criticado. "He comprobado como muchos profesionales han dejado su trabajo por las malas condiciones laborales", ha añadido. Frente a todo ello, Mónica García quiere "repatriar a los pediatras que se han ido de la Comunidad", reducir al 40% la lista de espera... Para conseguir todo ello, ha propuesto un plan para el, que según han presupuestado, se necesitarían más de 6.000 millones de euros.

La última propuesta con la que ha querido sacar pecho la candidata de Más Madrid han sido los 7 polos de reindustrialización sostenible. A través de la construcción de diferentes núcleos, pondrán en marcha 50.000 empleos verdes y recuperarán el Producto Interior Bruto del que acusa a Ayuso de haber perdido. "El PIB ha descendido del 12% al 5% desde que usted gobierna en la región", ha criticado aludiendo directamente a la presidenta de la Comunidad.

Las intervenciones de Mónica García en el debate también han hecho referencia a algunas de las polémicas que más han llamado la atención en los últimos cuatro años. De esta manera, ha criticado la gestión que se hizo durante la pandemia, en las residencias de mayores o con los vecinos de San Fernando. Frente a todo esto, ha querido posicionarse como la única posibilidad que no dará "la espalda" a los madrileños.