Iker Jimenez, los 'chemtrails' y las preguntas que nunca se hicieron

En la última emisión de Horizonte (Cuatro) pudimos ver cómo Iker Jiménez desafiaba una vez más a quienes están detrás del nuevo orden mundial que quieren imponernos unos alienígenas fans de Rocío Jurado que llevan bigote.

El periodista habló del tema de los chemtrails, que es esa teoría conspiranoica que dice que las estelas de los aviones son productos químicos con los que nos rocían para que no llueva y haya sequía (aunque hay quien va con todo y piensa que son productos químicos para controlar nuestra mente y que nos guste el reguetón. Esto último es lo único que tendría sentido).

Lejos de dar voz a científicos, físicos, ingenieros aeroespaciales, controladores aéreos, químicos o cualquier otro experto, Iker se llevó al plató a quienes defendían la teoría de la conspiración. Y a quienes no. Y al final, ni si, ni no, ni todo lo contrario. La equidistancia. Y parece que se moja y está seco como la mojama.

Por ejemplo, a Javier Antolínez, comandante retirado Aviaco-Iberia, una compañía aérea que operó entre 1948 y 1999. El señor se quejaba porque "no son estelas de aviones, son estelas distintas, muy densas, que no se disipan en el tiempo que se disipa la estela de un reactor, tardan muchas horas y se ve que dejan unos depósitos que además son tóxicos". Lo de que son tóxicos lo comprobó viéndolo desde el suelo, porque pruebas o muestras, pues no.

"La estela normal de un avión se producen al quemarse el hidrocarburo que produce núcleos de condensación que con la humedad y el calor de la condensación en zonas muy frías termina disipándose en pocos minutos", explicaba. Vaya por dios. ¿Y en zonas más bajas o en días más cálidos? A saber.

De hecho, las estelas de los aviones las usan los meteorólogos para ver las condiciones de frío y humedad en distintas capas de la atmósfera, pero para qué. "Estas estelas no se deshacen, sino que se extienden horizontalmente", dijo el señor. A ver, o no se deshacen o sí que lo hacen y se extienden. En qué quedamos. Queremos saber.

"Los mismos agricultores dicen que aparece una nube y se la rocía y desaparece", afirmaba. ¿Qué agricultores? Pues los mismos agricultores, si ya lo ha dicho, leche.

Yo lo que no sé es la de pasta que deben de tener los malos que no quieren que llueva para que aparezca una nube enclenque sobre una huerta de Soria y hagan despegar un avión de no sé qué aeropuerto para que vaya a fumigarla. ¿Quién se chiva de las nubes? ¿Hay informadores nubísticos por todos los pueblos y sembrados de España?

"Esto se está silenciando, si los medios se hicieran eco sería un clamor en este momento, pero se silencia, hay alguien que está detrás que no permite que esto salga", dijo el expiloto en un programa emitido en una televisión nacional en prime time. Silenciadísimo.

- ¡Silenciemos a todos los medios!

- ¿Y a Iker?

- No, a Iker no, que me da miedo.

Es lo que tienen las conspiranoias: se puede hablar de ellas en cualquier sitio, nadie te detiene ni te denuncia por ello, pero están silenciadas. Incluso si puedes hablar de ellas en un programa de la tele.

Iker también habló con Carmen Corazzini, presentadora de El Tiempo en Mediaset. "En algunas imágenes [Iker pidió por redes sociales fotos de estelas] podríamos confundir cirrios con estelas de los aviones. Los cirrios son nubes que se crean en altas capas de la atmósfera y tienen una forma muy parecida, podríamos confundirlas, no todas las formas extrañas que vemos en el cielo tienen que ser estelas de condensación de aviones", decía la mujer, que claramente está a sueldo de los poderes ocultos que están detrás de los chemtrails.

"Las estelas de condensación pueden tener formas muy distintas, dependen de la presión atmosférica, de la temperatura, del tipo de motor que las ha provocado...", dijo la meteoróloga. Por fin un poco de sentido común.

"En esa imagen hay estelas de condensación y cirrios", decía el doctor Del Valle viendo una de las imágenes. La verdad es que que coincidan estelas antinubes y nubes es un poco raro. Los fumigadores deben comprar los químicos en Aliexpress y claro, lo que compras y lo que te llega. Ya no se disipan nubes como antes.

"Que la gente tampoco crea que porque haya arsenico a 8.000 metros sea porque un mavado lo ha puesto ahí", decía el forense doctor Cabrera. "Ya, pero unos dirán qué crédulos y otros que qué excepticos", le replicaba Iker. Claro. Y si mi madre tuviera ruedas alguien podría decir que es una bicicleta y otro que no, que es un camión.

Pero nada, que está todo silenciado. Pero en el programa no silenciado sobre los chemtrails estuvo Pablo Cambronero, diputado del grupo parlamentario Mixto, que ha hecho una pregunta parlamentaria por escrito al Gobierno para ver si nos fumigan o no, porque mucha gente se lo ha pedido. Es como las influencers, que mucha gente les pide que hablen de la crema que promocionan.

"Si tuviera la evidencia cientifica no hubiera presentado este tipo de iniciativa", decía el señor, al que nadie ha presionado para no preguntar eso y que, claro, no tiene evidencia científica y que ha leído artículos de la AEMET y de la Organización Mundial del Clima que dicen que hay proyectos de investigación para disipar nubes y ya se cree que todo el monte es chemtrail.

A mí, lo que me faltó en el programa de Iker fueron preguntas lógicas. Me dijo una vez un profesor que para investigar lo más certero era preguntarse "¿esto a quién le beneficia?". Así que me hago preguntas que no se hicieron.

¿A quién le viene bien que no llueva si estamos puteados porque no llueve y las industrias se van a la mierda? ¿Por qué si son para disipar nubes cuando se ven las estelas es cuando está el cielo despejado? ¿Quién tiene pasta para movilizar decenas de miles de aviones por todo el mundo para fumigar nubes? ¿Por qué esos aviones figuran en los radares y hasta en webs como flightradar24.com? ¿Les caben el combustible, la gente, las maletas y además el fumigueo? ¿Por qué no se fumiga sobre zonas donde no hay vías aéreas de paso?

Lo malo, es que para todas estas preguntas quien quiera creer en los chemtrails tendrá respuesta, porque es lo bueno de esto, que te las puedes inventar. Es lo que se llama sesgo de confirmación: sólo haces caso a aquellas noticias, informaciones o testimonios que confirmen lo que ya creías.

El día menos pensado inicio mi propio bulo. Voy a pensar ideas.