Los candidatos a la alcaldía de Barcelona arrancan la campaña pidiendo un "cambio"

Los tiempos cambian y la tradicional salida a pegar carteles se ha cambiado por actos de inicio con parlamentos en los que se han marcado las líneas generales de los programas. La mayoría de los candidatos han elegido lugares significativos, como la sala de fiestas La Paloma por parte de Ada Colau, un pabellón deportivo en un barrio humilde como el Carmel para el PSC, cerca de donde creció Jaume Collboni, o el Born, en el caso de Ernest Maragall.

Respecto a la compañía, Collboni ha estado respaldado por una ministra, María Jesús Montero, de Hacienda, y por Salvador Illa. Xaviert Trias incluso se ha dado una vuelta por Europa y ha conectado con Carles Puigdemont, y Laura Borràs ha tenido su primera aparición en público tras la decisión de la JEC de retirarle el escaño.

La candidata de BComú a la alcaldía de Barcelona, Ada Colau, ha abierto su campaña reivindicando su modelo para "seguir abriendo camino" en la ciudad y ha afirmado que encara la contienda con mucho optimismo y convencida de ganará el 28 de mayo.

En un acto en la sala La Paloma del barrio del Raval con los cinco primeros candidatos junto a ella, Jordi Martí, Janet Sanz, Guille López, Gemma Tarafa y Jess González, Ada Colau ha ensalzado que la única fuerza es la gente común de los barrios: "Y aquí estamos, encabezando las encuestas".

Se ha referido así a los resultados de la macroencuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, que la sitúan ganadora con 11-13 concejales, y ha dicho que le dan fuerza y alegría, pero ha avisado de que "todavía hay mucha gente indecisa" y que el resultado lo marcarán los ciudadanos en las urnas.

Ha defendido que BComú tiene programa, modelo de ciudad y proyectos que los avalan: por eso considera necesaria una "movilización masiva de la gente progresista en las urnas", y ha asegurado que Barcelona será garantía de que el gobierno progresista lidere cuatro años más la ciudad.

El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, se ha fijado como objetivo volver a ganar las elecciones municipales del próximo 28 de mayo para abrir una nueva etapa en la ciudad con un proyecto para la mayoría de los vecinos: "El 28 de mayo liberaremos Barcelona de demasiados años de retroceso".

Maragall ha iniciado su campaña en El Born Centre de Cultura i Memòria ante 270 personas, con el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès; el presidente del partido, Oriol Junqueras, y las número 2 y 3 por Barcelona, Elisenda Alamany y Ester Capella.

También ha prometido que, si es alcalde, Barcelona se sumará al convenio con la Generalitat que permite expropiar pisos vacíos de grandes tenedores para ofrecérselos a familias sin recursos, porque su "prioridad es que ningún barcelonés se vuelva a sentir expulsando" de la ciudad.

Desde el Polideportivo El Carmel, el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha urgido a un cambio y una nueva etapa para la ciudad, asegurando que "la ciudad sabe que quien puede garantizar que vuelvan los mejores años de Barcelona somos los socialistas y es un alcalde socialista".

En presencia de 500 personas, y acompañado de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la concejal y número 8 de la lista, Rosa Alarcón, Collboni ha erigido a su candidatura como "la alternativa posible, real, factible".

A los candidatos Xavier Trias y Ada Colau les ha advertido literalmente que su tiempo ya ha pasado y "a la derecha de esta ciudad, le pido calma. Calma y paciencia" porque no conseguirán, según él, sintonizar con la ciudad al no haberlo hecho en 35 ó 40 años de democracia.

Collboni ha avisado de que son "unas elecciones históricas" en las que Barcelona puede recuperar lo mejor de sí misma y ha definido su propuesta como la opción segura, razonable y de sentido común.

El candidato de Junts, Xavier Trias, ha reclamado en su acto de inicio "una mayoría incontestable que permita comenzar una nueva etapa" en Barcelona. Trias considera que Barcelona es una ciudad que no funciona, y ha asegurado que su candidatura está fuerte, confiada y sale a ganar las elecciones del 28 de mayo.

Desde el Mercat dels Encants, ha lamentado que Barcelona ha perdido "autoestima y orgullo, y eso es gravísimo". Por ello, ha apostado por un nuevo liderazgo y una nueva gestión, y ha defendido que sea la capital de la catalanidad, del Mediterráneo, que esté abierta al mundo y que también colabore con los pueblos y ciudades catalanas.

Xaviert Trias ha estado precedido en los parlamentos por la presidenta de Junts, Laura Borràs, Jordi Turull, y el expresidente Carles Puigdemont, que ha participado por viedoconferencia.

Por su parte, el candidato del PP, Daniel Sirera, ha apelado este jueves a concentrar el voto "constitucionalista" en su partido y ha criticado a la candidata a la reelección, Ada Colau, y al del PSC, Jaume Collboni, por su gestión de los últimos años así como al candidato de Junts, Xavier Trias, por presentarse como alternativa.

Sirera ha remarcado que, según las encuestas, "somos la única fuerza de centro y centro derecha no separatista que puede entrar con fuerza. Tenemos que concentrar el voto". "No se puede perder ningún voto constitucionalista", ha subrayado en un acto ante 300 personas en el antiguo cine Astoria, arropado por el presidente del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, el presidente del PP en Barcelona y el vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado.

Sirera ha acusado a Colau y Collboni de representar "la Barcelona del no, del no al progreso, a los grandes eventos, a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, a los turistas y a bajar impuestos", y considera que Trias no cambiará nada de lo que ha hecho la actual alcaldesa y que es más de lo mismo, en sus palabras.