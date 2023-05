El pasado fin de semana, un concierto del Walt Disney Music Hall interpretado por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles provocó un orgasmo en una de las mujeres del público cuando se interpretaba la Quinta Sinfonía de Chaikovski.

Este viernes, Ya es mediodía ha podido charlar en directo con la sexóloga Ana Fernández Alonso sobre el episodio que desató las risas entre el público que acudió a disfrutar del espectáculo y se giraron para ver qué estaba sucediendo en las gradas.

La sexóloga ha destacado que "lo habitual es que el orgasmo se produzca por estimulación física": "El orgasmo se localiza en un área del cerebro que es el hipotálamo y manda esa respuesta a todo el cuerpo. Suele ser por una experiencia sensorial física en cualquier parte del cuerpo, aunque generalmente lo localizamos en los genitales".

"Cualquier parte de las terminaciones nerviosas de nuestra piel podrían llegar a desencadenar esa respuesta que está en el cerebro. Esto que comentamos también es una experiencia sensorial, así que no es del todo descabellado pensar que pudiera darse la circunstancia, aunque no sería una cuestión habitual", ha agregado la experta.

Por su parte, desde el plató del matinal, Joaquín Prat ha preguntado a la sexóloga si sería probable que la mujer estuviera recibiendo algún estímulo físico durante el concierto, a lo que esta ha respondido: "No necesariamente. Que esta mujer emitiera este gemido podría ser, simplemente, un sonido de mucho placer que esa experiencia sensorial de escuchar la orquesta le producía".

"Igual estaba muy cerca de la percusión de la orquesta y de ahí vino la estimulación... Se me ocurre, de verdad, siendo totalmente objetivo. No es que yo me deje volar la mente y esté perturbado", ha señalado el presentador, a lo que Ana Fernández ha respondido que "es necesario que las terminaciones nerviosas reciban ese estímulo": "En una persona hipersensible podría darse esta circunstancia".

"¿La comida puede provocar un orgasmo?", ha querido saber Prat. "Puede provocar mucho placer, no sé si tanto como un orgasmo, pero mucho placer sí puede provocar, desde luego", ha concluido la experta. "Yo me conformo con seguir teniendo orgasmos. A estas alturas ya de la jugada...", ha sentenciado el presentador, entre risas.