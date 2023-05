Ayuso apunta al jefe de protocolo de Bolaños: "La mía jamás habría permitido que yo hiciera el ridículo de esa manera"

La resaca del incidente a los pies de la tribuna de autoridades por la celebración del Dos de Mayo continúa. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha concedido una entrevista a primera hora en la que la cuestión ha sido uno de los principales temas abordados y apenas cinco horas después, en un acto de precampaña del PP, ha vuelto a insistir sobre el asunto. En esta ocasión, para señalar al jefe de protocolo del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, como desencadenante del polémico episodio que este miércoles han valorado el resto de partidos y el Gobierno de la Nación, que ve en lo sucedido una estrategia de los 'populares' para "deslegitimarle".

"Mucha gente dice que a mi jefa de protocolo hay que duplicarle el sueldo... lo que hay que hacer es despedir directamente al jefe de protocolo del señor Bolaños", ha aseverado en Aranjuez la jefa del Ejecutivo madrileño y candidata a la reelección. A la vez que ha criticado al miembro del equipo del ministro, Díaz Ayuso ha cerrado filas en torno a su jefa de protocolo, que este martes acaparó todos los titulares al ser la persona que cortó el paso a la tribuna.

"Mi jefa de protocolo jamás hubiera permitido que yo fuera a hacer el ridículo moviendo una catenaria o metiéndome en una tribuna donde no esté una etiqueta con mi nombre porque no estoy invitada... mi jefa de protocolo nunca me hubiera permitido hacer el ridículo de esa manera", ha afirmado Díaz Ayuso.

En estos términos la presidenta se ha pronunciado hasta en dos ocasiones: primero a preguntas de los periodistas y luego en el mitin en el que ha participado junto a la alcaldesa de Aranjuez y candidata del PP, María José Martínez. Según Díaz Ayuso, lo ocurrido durante la parada militar que se celebró en la Puerta del Sol por el Dos de Mayo fue "bochornoso y lamentable".

La presidenta ha establecido un vínculo entre el intento de Bolaños de subir a la tribuna, cuando no estaba invitado formalmente y se le había comunicado que no tendría un lugar preferente según ha insistido la jefa del Ejecutivo, y la cercanía de los comicios autonómicos y municipales, con unos supuestos malos datos de intención de voto del PSOE.

"No estamos a dividir... a trasladar mal ambiente a la campaña. En las últimas semanas ya habíamos visto cómo enviaban a personas a nuestros eventos", ha señalado la candidata 'popular' en el mitin, mientras que previamente había afirmado que la izquierda y "especialmente" el PSOE "se están desplomando en Madrid". "El señor Sánchez ya dijo 'voy a por todo' y ya le digo que a por la Comunidad de Madrid, no. No así. A través de las urnas, lo que quiera, pero de otras maneras no", ha remarcado una Díaz Ayuso que este miércoles ha recibido el respaldo de su partido a nivel nacional y las críticas de otras formaciones.