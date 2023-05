El PP acusa a Bolaños de "buscar" la polémica el Dos de Mayo y recuerda que Feijóo "no fue a la cumbre de la OTAN porque no fue invitado"

El Partido Popular no da su brazo a torcer en la polémica que protagonizó este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al intentar participar en los actos oficiales del Dos de Mayo. Un día después del desencuentro televisado entre el miembro del Gobierno y la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid, la dirección nacional del PP ha acusado a Bolaños de "buscar" la polémica.

Además de apoyar a la presidencia madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fuentes de la dirección han aprovechado para subrayar que su líder no habría actuado como lo hizo el socialista: "Alberto Núñez Feijóo no acudió a la cumbre de la OTAN -en junio de 2022- porque no fue invitado". Así, desde Génova niegan que el choque mediático entre PP y PSOE a las puertas de la campaña electoral pueda dañar la imagen presidencial de su líder.

Varios dirigentes populares han coincidido en calificar la asistencia de Bolaños de "provocación". El número tres de Feijóo, Elías Bendodo ha asegurado que el ministro acudió al evento para "provocar" al Gobierno de la Comunidad, pues el Gobierno ya "estaba representado" por la ministra de Defensa, Margarita Robles. De ahí, que el coordinador general del PP haya defendido que el protocolo "se cumplió" y que "ayer era el día de Madrid y no el día de Bolaños".

Así, Bendodo ha reprochado al ministro por querer "buscar" la polémica y "tratar de quitar el protagonismo a Madrid". En todo caso, ha tratado de zanjar el asunto ante las preguntas de los periodistas: "No tiene más recorrido".

También la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y la propia presidencia madrileña han empleado el mismo calificativo contra Bolaños. La primera cree que fue una "absoluta provocación" que el ministro intentara subir a la tribuna de autoridades en el acto con motivo de la celebración del Dos de Mayo. A lo que Ayuso ha añadido que el objetivo de Bolaños fue "reventar" el evento. "Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.