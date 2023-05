Análisis de un experto en protocolo: "Bolaños forzó la situación, la Comunidad decidió que no estuviera en tribuna y está en su derecho"

La Comunidad de Madrid no tenía la obligación de ofrecer un puesto en la tribuna de autoridades al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante el desfile militar de este martes en la capital de España en homenaje a los Héroes del 2 de Mayo. Así lo asegura el presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, Gerardo Correas, quien sostiene que la explicación es sencilla: "El señor Bolaños no estaba invitado por la Comunidad de Madrid".

Aunque el Gobierno ha acusado al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de saltarse las leyes por incumplir el Real Decreto 2099/1983, en el que se regula el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, este experto en protocolo asegura que "no hay ningún real decreto que establezca que un ministro tiene que estar en la presidencia" de un acto de la Comunidad de Madrid: "Simplemente, la práctica normal y lógica es que quien organiza un evento decide a quién invita".

"No se deben confundir las presidencias con las precedencias. El decreto establece las precedencias de las autoridades del Estado, no otra cosa. Y es una decisión del organizador el conformar la presidencia", detalla Correas, aludiendo a que el decreto detalla el orden en el que deben situarse las autoridades en un acto oficial, pero no qué autoridades tienen que estar presentes en el mismo.

"La Comunidad de Madrid decide que el ministro Bolaños no asista a esa presidencia y, por tanto, tiene todo su derecho. La cuestión es que el ministro Bolaños fuerza el asunto y entonces los servicios de protocolo no le dejan acceder a la tribuna", relata.

Recuerda, asimismo, que Bolaños sí tuvo una silla junto al resto de autoridades en el acto cívico previo al desfile militar, en el interior de la Real Casa de Correos: "Ante el anuncio del ministro de Presidencia de asistir al evento, lo que hicieron fue ofrecerle una silla siguiendo el orden que establece el real decreto sobre las precedencias de las autoridades del Estado. Siguiendo ese orden, primero estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque en este decreto hay una ordenación departamental en la que la titular de Defensa va por delante del ministro de Presidencia, debido a la antigüedad en la creación de ambos ministerios".

Hasta ese momento, el evento había transcurrido más o menos con normalidad protocolaria, pero la polémica estalló en el desfile militar, cuando Bolaños llegó a forcejear con la responsable de protocolo de la Comunidad de Madrid en su intento de acceder a la tribuna de autoridades.

"Es una decisión del organizador el conformar esa presidencia, que se constituyó con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien se situó a la derecha de la presidenta madrileña, según marca la ordenación de las autoridades. A su izquierda estaba el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que está en el puesto 16 según esa ordenación. Después estaban el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida; la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo; el Jemad, Teodoro López; y en último lugar, el vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio", explica.

Un ministro no puede delegar

Desde la Comunidad de Madrid explican a 20minutos que, además de Margarita Robles, a la tribuna de autoridades también estaba invitada la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien delegó su asistencia en Bolaños sin tener potestad para ello, ya que "un ministro no puede delegar su representación en otro ministro", algo que confirma Correas: "En el real decreto se establece que no cabe la representación, excepto que sea una representación expresa por parte de su majestad el rey o del presidente del Gobierno".

"De repente nos llega un correo del Ministerio de Presidencia pidiendo que sea Bolaños quien represente al Gobierno y se le contesta que la representación va a ser la de la ministra de Defensa, con quien siempre hemos mantenido una colaboración muy fluida y que, además, va por delante en el orden de precedencia", señalan desde la Comunidad.

"El Gobierno no puede enviar a ocho ministros a un acto y pretender que los ocho ministros ocupen puestos en una tribuna de autoridades", añaden las citadas fuentes a modo de ejemplo.

"Bolaños sabía desde el principio cuál era el protocolo establecido. El equipo de protocolo había mantenido varias interacciones durante todo el fin de semana explicando cómo iba a ser el procedimiento y detallando que iba a ser la ministra de Defensa la que iba a subir a la tarima", inciden en el gobierno regional.

Correas también entiende que Bolaños sabía perfectamente que no estaba incluido entre las autoridades presentes en la tribuna: "En protocolo es obligado que haya unas visitas previas, donde se establece absolutamente todo: cuándo llegas, dónde te sitúas, a quién saludas, etc. Es decir, todo estaba absolutamente pactado".

¿Por qué el año pasado sí estuvo Bolaños?

El veto de la Comunidad de Madrid a Bolaños contrasta con lo ocurrido el año pasado, cuando el ministro de Presidencia sí estuvo presente junto al resto de autoridades en todos los actos del Dos de Mayo. La diferencia es que hace un año, el gobierno regional invitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien delegó su representación en Bolaños, y este año no cursó invitación para Sánchez.

"El presidente del Gobierno firmó un decreto para que fuese el ministro Bolaños el que acudiese como representante del Gobierno y por eso estuvo presente. Este año no se invitó al presidente del Gobierno, sino a la ministra de Política Territorial", indican fuentes de la Comunidad.

¿Feijóo tenía derecho a estar en esa tribuna?

También ha habido voces que han criticado la presencia del presidente del PP, Alberto Núñéz Feijóo, en la tribuna de autoridades, más aún teniendo en cuenta el veto a Bolaños.

Sin embargo, el presidente de la Escuela Internacional de Protocolo defiende que el líder de la oposición sí podía estar en esa presidencia: "Es debatible que Feijóo sea el jefe de la oposición porque no es diputado, pero es el líder del partido mayoritario de la oposición y la Comunidad de Madrid entendió que debía estar ahí como jefe de la oposición".

"Siguiendo el decreto de precedencias, el jefe de la oposición se situó en esa presidencia después de la ministra de Defensa y por delante del alcalde de Madrid y de la presidenta de la Asamblea de Madrid", apunta.