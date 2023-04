Por muy reluciente que esté el suelo de la cocina, del baño o de cualquier otra zona de la casa, el paso del tiempo y el uso frecuente hace que las juntas acumulen suciedad y se vuelvan amarillas o, peor aún, negras. Aunque los productos industriales suelen ser bastante efectivos para higienizar y dar brillo, no lo son tanto para resolver ese problema. Por ello, lo mejor es seguir los métodos caseros que se explican a continuación.

El suelo está expuesto continuamente a la suciedad, la humedad o el agua, lo que dificulta mantener limpias las juntas. Además, la lechada tiene una textura muy porosa, por lo que es imán para las manchas y la grasa. Si no se higieniza de manera correcta, puede aparecer incluso moho y hongos. Pero no hay que desesperarse porque es posible que recuperen su blanco. Lo recomendable, eso sí, es optar por productos concentrados, que no causen daños.

Así, se aconseja poner en práctica los trucos que se indican para limpiar las juntas del suelo y que recuperen su belleza inicial.

Pasos para limpiar las juntas del suelo

Lo primero que hay que hacer antes de empezar a limpiar las juntas del suelo es barrerlo o aspirarlo y fregarlo para no arrastrar polvo, migas, pelo o cualquier otro resto. De esta forma, el producto que se use también penetrará mejor.

Una vez hecho esto, hay que despejar el suelo, para poder acceder a todas las zonas más recónditas: se apartan las sillas, los muebles, el cesto de la ropa sucia... En caso de que las baldosas tengan brillo, se debe utilizar una cucharada de bicarbonato y otra de jabón de lavaplatos y de agua. Si no es así, el agua se sustituye por una cucharada de vinagre de limpieza.

El siguiente paso es remover la mezcla y aplicarla en las juntas haciendo uso de un cepillo de dientes. Tras dejarlo actuar durante unos 15 minutos, se frota con el cepillo y se limpia con un paño de microfibra. Otra opción es usar piedra blanca: se aplica con la esponja mojada y se aclara al instante. Se seca y ya estaría listo.

Los mejores productos para blanquear las juntas

Aunque el método que se ha detallado con anterioridad es uno de los más sencillos y útiles para que las juntas del suelo recuperen su color blanco, hay otros productos a los que se puede recurrir para alcanzar este objetivo: