Cómo limpiar las placas solares

El elevado precio de la luz ha obligado a un buen número de personas a instalar placas solares en su hogar, unos dispositivos que transforman la energía del sol en electricidad. Estos se han convertido en unos aparatos tan útiles e importantes, que conservarlos en buen estado es clave para garantizar su eficiencia y prolongar su vida. Por ello, para mantenerlos limpios y libres de polvo, hojas, desechos y suciedad en general, hay que conocer cuáles son los métodos más eficaces y sencillos.

Aunque, en un principio, limpiar las placas solares no parece una tarea sencilla, con los productos adecuados esto puede ser pan comido. Cuando se instalan, algo principal que se debe tener en cuenta es su conservación. A pesar de que no es necesario lavarlas con tanta frecuencia como otras zonas de la casa, lo ideal es hacerlo una vez al año. Además, no hay que preocuparse porque se puedan dañar los circuitos interiores, ya que están bien sellados y los módulos fotovoltaicos están diseñados para soportar las inclemencias del tiempo.

No obstante, lo mejor es seguir los trucos y consejos que se dan a continuación para que las placas solares queden impolutas y en perfecto estado, sin poner en riesgo la instalación.

Pasos para limpiar las placas solares

Antes de empezar con la limpieza, hay que comprobar que se cumplen las condiciones de seguridad correspondientes, es decir, se deben desconectar los paneles solares para que no se produzcan descargas eléctricas, y hay que utilizar un equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes. También hay que asegurarse de que no hay daños, grietas, desconchados o conexiones sueltas y, de ser así, se tiene que contactar con un profesional para resolver el problema antes de continuar.

Asimismo, es preferible realizar la limpieza durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más bajas y los rayos solares menos intensos. Por el contrario, hay que evitar los días lluviosos o con viento fuerte, lo que podría poner en riesgo la seguridad.

Ahora sí, para limpiar las placas solares, lo primero es hacerse con un paño suave o esponja no abrasiva, un cepillo de cerdas suaves con mango largo, una manguera con agua, un cubo y detergente suave y biodegradable, que no deje residuos.

El cubo se llena con agua tibia y se agrega una pequeña cantidad de detergente. Se humedece el paño o esponja en la solución y se empieza a limpiar con suavidad la superficie del panel en secciones, haciendo movimientos circulares. Hay que prestar especial atención a las áreas con más acumulación de suciedad. A continuación, se enjuaga el panel con una manguera y, si es necesario, se repite la limpieza hasta que esté impoluto.

Los paneles deben secarse al aire libre, sin recurrir a paños o toallas, ya que podría dejar pelusas o rayar la superficie. Una vez secos, se inspeccionan por última vez para garantizar que están limpios y sin residuos o manchas, y se conectan de nuevo.

Los métodos naturales más sencillos

La correcta limpieza de los paneles solares es vital para su funcionamiento, pero esto puede hacerse siguiendo distintos métodos naturales, como estos: