Mónica García: "Queremos que nadie destine más del 30% del salario a la vivienda"

La jefa de la oposición madrileña y líder de Más Madrid, Mónica García, está inmersa en la carrera electoral que culminará el próximo 28 de mayo. En la última semana ha presentado sus planes para la economía, la sanidad o la cultura y seguirá desplegando su programa con actos por toda la región en los próximos días. En una entrevista con 20minutos esboza algunas de las propuestas que hará a los madrileños.

¿Suprimiría la política actual de construir centros por fases?Sí. El Zendal se hizo rápido, en menos de cinco meses, así que no podemos entender cómo hay colegios que se hacen en diez años. El modelo de fases no viene por azar, es un modelo que viene del desprecio por la educación pública.

¿Subirían los impuestos?La pregunta no es si se quiere pagar más o menos impuestos, es qué modelo de región se quiere. La respuesta nunca puede ser que el 67% de todos los ultrarricos de España vengan aquí a la Comunidad de Madrid a no cumplir, de alguna manera, con la Constitución, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos y que tienen que estar al servicio de las necesidades de la población. Nos gusta hablar de fiscalidad, pero sobre todo nos gusta hablar de pediatras.

Uno de los ejes de su campaña será la reindustrialización. ¿Cuál es su plan?Por un lado, hemos dejado tirados sin oportunidades de futuro a 25.000 chavales que querían estudiar FP y que se han quedado sin plaza y, por otro, nos hemos reunido con muchas empresas que nos han dicho que no tienen a gente cualificada para la transición ecológica, la logística moderna, la digitalización o la automoción. No estamos preparando a la gente para el futuro. Claramente hay que reforzar la FP y las universidades.

El Gobierno central salió muy rápido a decir que se iban a reformular las ayudas, pero de momento no se sabe nada... Lo que me gustaría ver es alguna ayuda a los ciudadanos por parte de la Comunidad de Madrid, que no ha puesto ninguna medida sobre la mesa ni para paliar la inflación ni la crisis energética y económica.

¿La percepción del bono social le ha perjudicado en términos electorales? Hice lo que tenía que hacer: pedir perdón, admitir el error y devolver algo que considero que no es justo. Esta es una política pública que no está diseñada para lo que tendría que estar diseñada.

Algunas encuestas plantean que Unidas Podemos podría no llegar al 5% y eso podría dar a Ayuso la mayoría absoluta. ¿Se arrepiente de no haber querido una lista única?

Más Madrid quiere disputarle a Ayuso la Puerta del Sol. Esta es nuestra receta. Eso no quiere decir que no dialoguemos y que no nos hayamos puesto de acuerdo en muchas iniciativas con el resto de fuerzas políticas, pero nosotros no le decimos a los demás lo que tienen que hacer. Somos respetuosos y también queremos que la gente sea respetuosa con nuestro proyecto.

Pero ese proyecto no se aplicará si las fuerzas progresistas no suman para gobernar.Cuando estemos en la Puerta del Sol, sumaremos. Nadie puede pensar ahora que los gobiernos no vayan a ser de coalición. Pero eso no quiere decir que no confiemos en que nuestro proyecto es el mejor.



A nivel nacional, ¿se ven compartiendo listas en Sumar con Irene Montero o con Ione Belarra?

Algo que nos caracteriza es no hablar de de nosotros mismos, ni de listas, ni de despachos, ni de mesas camillas.

Pero a las elecciones uno se presenta con listas.

A las elecciones se va con proyectos. La gente ya está harta de que hablemos de nosotros mismos, de las siglas, de las listas, de los puestos, y lo que quiere es que hablemos de ellos. Y además, cuando hablamos de proyectos, nos ponemos de acuerdo.