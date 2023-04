El Gobierno está construyendo ya alrededor de 60.000 de las 100.000 viviendas anunciadas al comienzo de la legislatura. Así lo ha asegurado el presidente Pedro Sánchez, que ha dado el dato tras las dudas sembradas por el Partido Popular, que asegura que el jefe del Ejecutivo ha prometido 420.000 casas que "ni existen ni existirán". Las 100.000 de las que habla el presidente están incluidas dentro del Plan Vive que puso en marcha el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y se suman a las anunciadas en los últimos días, que alcanzan más de 113.000.

"Se están construyendo el 60% de las 100.000 viviendas del plan estatal", ha lanzado Sánchez en una rueda de prensa que ha compartido con Lula da Silva tras recibir al presidente de Brasil en el Palacio de la Moncloa. Según ha puntualizado después el ministerio competente, son alrededor de 57.000 las casas que han comenzado a levantarse, aunque todavía no tienen fecha para ser entregadas. O, al menos, no es pública.

El presidente quiere así contrarrestar las críticas que llegan desde el PP, que ya habla del "milagro de los panes y los pisos" y que asegura que el jefe del Ejecutivo ha comprometido algo menos de medio millón de hogares en los cinco años que lleva en la Moncloa. "Ninguna se ha concretado y ninguna está a disposición de los españoles", deslizaban este martes desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo. No obstante, Sánchez ha insistido en que el Gobierno "ha situado la política de vivienda como una de sus principales prioridades".

De hecho, el propio presidente ha lanzado un compromiso personal para que España deje de contar con menos de un 3% de vivienda pública, supere el 9% de la media europea y alcance, incluso, a países como Austria o Dinamarca, con un porcentaje mayor del 20%. Para ello, el mandatario español lleva días uniendo anuncios sobre vivienda pública. En el debate con Feijóo en el Senado, anunció 20.000 nuevas a construir en terrenos del Ministerio de Defensa a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).

La semana pasada, en la otra comparecencia a petición propia que llevó a cabo en el Congreso de los Diputados, anunció la construcción de 43.000. Para financiar esta actuación, el Ejecutivo habilitará una línea de créditos ICO de 4.000 millones de euros que saldrán de los fondos europeos. Dicha promoción de edificios deberán cumplir varias condiciones: eficiencia energética y destino al alquiler social o a precio asequible, o su cesión durante al menos 50 años. Estas casas se suman a las 50.000 que movilizará la Sareb, de las que 21.000 estarán disponibles en un año y otras 14.000 ya están habitadas por alquiler social.

Transportes pagará a Defensa por los suelos

Sobre el anuncio de las 20.000 viviendas que se levantarán en terrenos de Defensa, Sánchez ha rehusado concretar fechas o dónde estarán, más allá de asegurar que estarán repartidas por todo el territorio nacional. "Cuando lo traigamos a Consejo de Ministros, les daremos detalles", ha lanzado a preguntas de los periodistas. Ese acuerdo, eso sí, llegará "en los próximos días", según ha anunciado la titular de Defensa, Margarita Robles, cuyo departamento recibirá dinero por la venta.

Según ha precisado en los pasillos del Congreso de los Diputados, la ley no permite la cesión de los suelos, por lo que deberá haber contraprestación económica. En este sentido, Robles ha asegurado que son suelos que no tienen interés para la defensa nacional y que, además, son una importante carga para el Ministerio por su mantenimiento. "Son inmuebles en distintos lugares de la geografía nacional y que el Ministerio hace años que no utiliza. Para Defensa es una buena operación porque el Sepes va a pagar un dinero que se invertirá en necesidades de la defensa nacional", ha declarado.