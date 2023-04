Sánchez anuncia otras 20.000 viviendas públicas y Feijóo ironiza con "el milagro de los panes y los pisos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue apostándolo todo a la vivienda. Y sube la jugada. Esta vez, en 20.000 viviendas públicas, que es lo que ha prometido construir en terrenos del Ministerio de Defensa a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). Así lo ha anunciado en el Senado, durante el último cara a cara con el líder de la oposición antes de los comicios del 28M. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha ironizado con "el milagro de los panes y los pisos", en referencia a los numerosos anuncios sobre vivienda que ha hecho el presidente en la última semana.

Sánchez "ni hace viviendas ni las va a hacer", ha replicado Feijóo. Primero porque, según el dirigente popular, la construcción de viviendas "es competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos". Y segundo porque, tal y como apuntan a posteriori fuentes del PP, desde que Sánchez llegó a la Moncloa lleva anunciadas "la construcción o la movilización de más de 420.000 viviendas" de las que "ninguna se ha concretado y ninguna está a disposición de los españoles".

Y es que el reciente anuncio del presidente se suma a los realizados en los pasados días y que, en total, suman hasta 113.000 las casas proyectadas, 183.000 si se tienen en cuenta las incluidas en el Plan Vive del Ministerio de Transportes, cuya construcción ya está en marcha. "El Gobierno va a construir 20.000 nuevas viviendas en terrenos propiedad de Defensa a través del SEPES", ha lanzado el presidente del Gobierno en su comparecencia de este martes en el Senado. El jefe del Ejecutivo ha sacado pecho de que la coalición pretende poner en marcha "la mayor promoción de vivienda pública y en alquiler asequible de la historia democrática". Más concretamente, en las últimas semanas ha anunciado 113.000.

La semana pasada, en la otra comparecencia a petición propia que llevó a cabo en el Congreso de los Diputados, anunció la construcción de otras 43.000. Para financiar esta actuación, el Ejecutivo habilitará una línea de créditos ICO de 4.000 millones de euros que saldrán de los fondos europeos. Dicha promoción de edificios deberán cumplir varias condiciones: eficiencia energética y destino al alquiler social o a precio asequible, o su cesión durante al menos 50 años.

Tras este anuncio, Sánchez ha querido contraponer los anuncios de los últimos días con las dos últimas legislaturas del PP en materia de vivienda. Entonces, ha criticado, "apenas se proyectaron 1.600 viviendas". "De forma que ahora se multiplica por 115 la apuesta por la vivienda pública de alquiler a precios asequibles", ha apuntado. Estas casas se suman a las 50.000 que movilizará la Sareb, de las que 21.000 estarán disponibles en un año y otras 14.000 ya están habitadas por alquiler social. Todo, con el objetivo de "dejar atrás" ese porcentaje "indignante" de vivienda pública, que en la actualidad es menor del 3%. "Para llegar al 9% de la media europea y continuar hacia el 20% de los países más avanzados en la materia", ha lanzado Sánchez.

Desde Moncloa señalan, además, que en el número de viviendas anunciadas este martes no están incluidas las 12.000 previstas en la Operación Campamento, la segunda iniciativa urbanística más importante de la Comunidad de Madrid tras Madrid Nuevo Norte. Dicho anuncio lo realizó el presidente en el último Debate sobre el Estado de la nación el pasado mes de septiembre. De las mismas, 7.500 serán públicas.

El PSOE acude a la polémica venta a "fondos buitre" en tiempos del PP y estos últimos tiran del fenómeno de la okupación. "No es aceptable que equipare las ayudas que necesitan las familias vulnerables con las de quienes okupan", ha apuntado Feijóo a dos días de que el Congreso vote la enmienda transaccional que han introducido el Gobierno junto a sus socios independentistas para, según la oposición, "dar más garantías a los okupas".

El nuevo anuncio de Sánchez no hace más que confirmar que la vivienda es uno de los campos donde el Gobierno quiere establecer la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo. Pero no solo. El Ejecutivo quiere aprovechar el "error no buscado" del PP y la Junta de Andalucía con una proposición de ley a la que se ha opuesto incluso la Comisión Europea.

"Exigimos la retirada inmediata de este atropello. Deben reconocer el error. Su mayoría absoluta no les legitima para cargarse un tesoro medioambiental como es el parque de Doñana", ha lanzado Sánchez desde la tribuna del Senado, horas después de que la vicepresidenta tercera Teresa Ribera también lo pidiera desde la mesa del Consejo de Ministros.

En su réplica, Feijóo ha acusado a Sánchez de "no conocer España" por no haber vivido en una casa donde "no ha faltado el agua". También ha aprovechado en su favor las últimas palabras del ex vicepresidente del Gobierno socialista en los primeros gobiernos de Felipe González quien ha tildado de "error" emplear la sequía como baza electoral. "No use Doñana como un disparadero electoral, lo acaba de decir el señor Alfonso Guerra hace unos minutos". En referencia a la sequía que azuza a toda España, el líder del PP ha concluido que "el cambio climático es la primera razón que explica cómo estamos". "La segunda es su desidia", ha concluido.