Este martes fue localizado el cadáver de Ginés Manzanares Millán, un vecino de la localidad vallisoletana de Montemayor de Pililla que había desaparecido una semana antes. Su cuerpo fue localizado en la localidad asturiana de San Antolín de Ibias, en una zona montañosa al pie de la carretera AS-212. Entre medias 350 kilómetros que hizo en su moto.

¿Quién era Ginés?

Ginés Manzanares Millán era un vecino de Montemayor de Pililla, una localidad de la provincia de Valladolid, de poco más de 850 habitantes, en la comarca de Tierra de Pinares. El 18 de abril había cumplido los 58 años. Era conductor de Auvasa, la empresa de autobuses urbanos de Valladolid.

¿Cuándo desapareció?

Estaba desaparecido desde el pasado martes 18 de abril. Había salido con su moto y el miércoles no llegó a su puesto de trabajo en Auvasa. Según informó la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la Guardia Civil tuvo conocimiento de la desaparición del varón tras la denuncia formulada por un familiar en la Comisaría de los Mossos d'Escuadra en Barcelona, el pasado jueves 20 de abril.

La desaparición fue denunciada por un familiar en la Comisaría de los Mossos d'Escuadra en Barcelona, el pasado día 20

El viernes, en un bando en su web, el Ayuntamiento de Montemayor de Pililla pedía paciencia. "Los cuerpos y fuerzas de seguridad nos piden comprensión y tranquilidad a todos los vecinos. Si en algún momento se necesitara colaboración ciudadana, nos lo requerirán".

El sábado, Genís Manzanares, hijo de Ginés, enviaba una carta a los medios de comunicación en la que solicitaba la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo. "Os solicito a todos que tengan cualquier tipo de información, que hayan visto algo o que estén atentos, que contacten con la Guardia Civil o con alguno de los programas de televisión para que nos contacten con nosotros", escribió.

¿Cuándo se intentó geolocalizar su GPS?

En esa misma carta, el hijo de Ginés contaba cómo hizo varias llamadas para urgir a los investigadores a geolocalizar el GPS de su padre. La Guardia Civil le dijo que el viernes 21 habían enviado la solicitud para el fiscal (que lo autorizara) al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.

Les dije que estaban matando a mi padre, que ya sería la cuarta noche que pasaría en la intemperie, y que si estaba vivo lo terminaban de matar"

El trámite, según el relato de Genís, llevaba sus horas. Quiso hablar con la Fiscalía o el Fiscal para acelerar el proceso, pero no fue posible. "Les dije que estaban matando a mi padre, que ya sería la cuarta noche que pasaría en la intemperie, y que si estaba vivo lo terminaban de matar, me dijo que lo entendía, pero que no podía hacer otra cosa", escribió el hijo del desaparecido.

Nuestro trabajador de @AuvasaVLL , Gines Manzanares, ha sido encontrado fallecido en Asturias. Todo apunta a un accidente con su moto. Transmitir el afecto y apoyo para su familia de todo el @AyuntamientoVLL pic.twitter.com/Mrh3LCrSTb — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 25, 2023

"Total, que entre el viernes 21 que pusieron la petición para la localización GPS, hasta el domingo 23 que el Fiscal le entregará la petición al Juez, y que luego el juez no sabemos si tardará en tomar una decisión, o si hay más trámites todavía, pues yo ya no sé que hacer", contó. Por eso envió esta carta a los medios, en un intento de abreviar el trámite.

¿Cuándo fue visto Ginés por última vez?

Según el relato de su hijo "la última vez que fue visto fue en la nacional A6, en el kilómetro 324, cerca de Astorga, por su matrícula en las cámaras de tráfico, pero su última conexión en WhatsApp conocida fue a las 20:06".

Un cartel que pedía ayuda para localizar a Ginés. Plataforma Ágape

Y continuaba: "Pudo haber tenido el accidente de vuelta hacia Montemayor, así que si la policía no nos va a decir nada, imploraría que el que pueda o quiera, se pusiera a buscar entre los caminos de Astorga hasta Montemayor".

La última vez que se vio a Ginés fue en el kilómetro 324 de la A-6, cerca de Astorga

Los investigadores averiguaron que Ginés había cambiado las ruedas de su motocicleta. Tras reconstruir los últimos pasos de lo que había sucedido, se tuvo la certeza que había salido a hacer una ruta en moto el día anterior a la denuncia.

¿Dónde fue localizado?

Gracias a la geolocalización del teléfono móvil se detectó que había pasado por el término municipal de Astorga. Posteriormente, se pudo centrar el último repetidor que dio cobertura a su teléfono en Ibias (Asturias).

De modo que el helicóptero de la Guardia Civil localizó el cadáver y la motocicleta de Ginés en una zona montañosa al pie de la carretera SA-212, en el término municipal de San Antolín de Ibias. En el lugar, se tuvo que establecer un dispositivo de rescate para recuperar el cuerpo, ya que se encontraba en una zona de difícil acceso.

¿Cuál fue la causa de la muerte?

Es pronto, pero de momento, la investigación baraja como posible causa de la muerte una salida de vía de su moto en esa AS-212. Según el diario Tribuna de Valladolid, lo encontraron muerto cerca del Mirador de Furacon y que cayó en un barranco.

Muestras de afecto y apoyo a la familia

El pesar de los suyos lo ha expresado Irene Fernández, la exmujer de Ginés. "Descanse en paz, mi primer amor, una persona maravillosa que no se merecía irse de este mundo tan joven. Era una persona muy querida por todos los que le conocían. Te recordaremos siempre como una persona alegre y divertida. No te olvidaremos jamás", ha dicho.

Descanse en paz, mi primer amor, una persona maravillosa que no se merecía irse de este mundo tan joven"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, publicó este martes en su cuenta de Twitter un mensaje en el que trasladó "afecto y apoyo" de parte de "todo el Ayuntamiento" a la familia del conductor de la empresa municipal de autobuses.

Y conmoción en todo Montemayor de Pililla. "No existen palabras para describir lo mucho que lamentamos la muerte de nuestro querido vecino Ginés. Nuestras condolencias para Genís e Irene y todos los familiares y amigos. Os acompañamos en el sentimiento", ha escrito el Ayuntamiento de la localidad.