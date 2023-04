Budistas, testigos de Jehová, mormones y ortodoxos celebran su nuevo régimen fiscal: "Es la igualdad defendida en la Constitución"

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová para que dichas confesiones de notorio arraigo disfruten de los mismos beneficios fiscales que la Iglesia Católica, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica. De esta forma, se equipara la fiscalidad entre ortodoxos, testigos de Jehová, budistas, mormones, católicos, evangélicos, judíos y musulmanes.

Cuatro nuevas confesiones, que concentran 1,3 millones de fieles, se suman así a los beneficios fiscales que se aplican también a entidades sin ánimo de lucro como ONG y fundaciones. En concreto, no tendrán que pagar el IBI de los lugares de culto ni de los edificios anejos, así como tampoco deberán abonar otros impuestos estatales y locales como el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre Actividades Económicas y la plusvalía. Además, según fuentes del Ministerio de la Presidencia, las exenciones se extienden también al Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, quienes contribuyan con donativos podrán desgravárselas en la declaración de la renta.

El cambio en la fiscalidad se llevará a cabo a través una enmienda del PSOE a la proposición de ley impulsada por el PDeCAT para modificar la Ley de mecenazgo. El Congreso de los Diputados aprobará la reforma este miércoles, al existir un acuerdo suficiente entre los grupos parlamentarios. Desde el Ministerio de la Presidencia destacan que la equiparación fiscal "refuerza la aconfesionalidad del Estado" y responde a la necesidad de garantizar "un trato equitativo" a todas las confesiones religiosas con notorio arraigo en España, independientemente de si tienen suscritos o no acuerdos de colaboración con el Estado.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió este martes con representantes de las cuatro confesiones para comunicarles el acuerdo. En concreto, participaron en el encuentro Joan Comas, portavoz nacional de los Testigos de Jehová; monseñor Timotei, obispo ortodoxo rumano; Luis Morente, presidente de la Unión Budista de España y de la Federación de Entidades Budistas de España, y Cristina Villar, directora nacional adjunta de comunicación de la Iglesia de Jesucristo. Todos ellos han reconocido a 20minutos su satisfacción con el acuerdo.

¿Cómo valoran el acuerdo alcanzado con el Gobierno?Estamos sumamente agradecidos por esta medida que ha tomado el Gobierno y que hace posible que se dé un trato igualitario a todas las confesiones religiosas. Nos va a ayudar a seguir desarrollando nuestras actividades religiosas, que benefician mucho a la comunidad. También lo agradecemos porque es una medida que confirma lo que es obvio: que nuestras actividades religiosas son totalmente legítimas. Como nos ha dicho el ministro de la Presidencia, los Testigos de Jehová no somos una confesión religiosa de segunda, somos una confesión religiosa legítima como cualquier otra.

¿Cómo valoran el acuerdo alcanzado con el Gobierno?Se hace justicia a la Iglesia ortodoxa y no únicamente a la Iglesia ortodoxa, sino a las demás confesiones religiosas que tienen notorio arraigo. Si la ley sale adelante, se cumplirá con la igualdad que está defendida en la Constitución Española. Llevamos tiempo persiguiéndolo. La primera vez que pedimos esta reivindicación fue hace quince años y hasta hoy no habíamos obtenido ningún resultado. Poco a poco las leyes cambian para aliviar a la Iglesia ortodoxa y al resto de confesiones. Todavía no tenemos los mismos derechos que la Iglesia católica, pero creo que es un buen comienzo.