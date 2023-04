Andy y Lucas defienden la Fiesta de la Resurrección y aseguran que actuarían en el Orgullo si les llaman para ello

Tras casi una vida juntos, el dúo gaditano Andy y Lucas presenta una recopilación de sus dos décadas encima de los escenarios con el disco 20 años en más de 20 canciones en el que recogen sus grandes éxitos a lo largo de su trayectoria.

Es por ello que el pasado sábado se subieron al escenario de la Fiesta de la Resurrección, ubicado en la plaza madrileña de Cibeles, para presentarlo frente a los miles de personas que se concentraron allí.

"Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente", contesta de manera tajante Lucas en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por el concierto que organizó la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

En este contexto, el artista ha querido dejar claro que el grupo musical no es de ningún color político, sino "insípido". "Si la contestación es de qué partido político es Andy y Lucas: insípido", ha contestado el gaditano.

Al mismo tiempo, han querido rechazar las etiquetas sobre gustos personales, creencias o sensibilidades asegurando que ellos no son "de nadie". "Si vas con los católicos eres de derecha o ultraderecha. Si vas con los gays eres ultraizquierda. Nosotros no somos de nadie. Nosotros somos nuestra patria. Mi bandera es mi hijo", añade Lucas.