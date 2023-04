Muñoz y Sanz confían en gobernar Sevilla en solitario pese a que el resto de fuerzas no darán "gratuitamente" sus apoyos

No será hasta la noche del 12 de mayo cuando arranque oficialmente la campaña electoral, pero la maquinaria de cara a la jornada del día 28 ya hace semanas que se puso en marcha en todos los partidos. Algo que se dejará notar especialmente en esta semana de Feria, uno de los escaparates ineludibles de los políticos de uno y otro color cuando hay urnas a la vista.

Sevilla será, además, una de las plazas clave del 28-M. Es la cuarta ciudad de España en población y la más grande de las que actualmente gobierna el PSOE, para quien revalidar esta Alcaldía supondría un espaldarazo importante para comenzar la remontada en Andalucía tras la aplastante mayoría absoluta de Juanma Moreno en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022.

En aquella cita electoral, el PP se impuso en las ocho provincias andaluzas y consiguió la victoria en la de Sevilla por primera vez en la historia. También lo hizo en la capital, donde los populares consiguieron el 41,4% de los votos, frente al 24,29% del PSOE.

Hoy, los socialistas lideran en minoría el Consistorio hispalense con 13 ediles de 31 (la mayoría absoluta está en 16), frente a los ocho que tienen los populares. Una amplia ventaja del PSOE que, no obstante, no parece que se vaya a mantener tras el 28-M, a tenor de todas las encuestas que se están publicando y las internas de los propios partidos. Los dos principales candidatos, el socialista Antonio Muñoz y el popular José Luis Sanz, están convencidos de que podrán gobernar en solitario, pero la mayor parte del resto de grupos no lo ven tan claro y no están dispuestos a ofrecer apoyos "gratuitos".

Los principales candidatos

En todo caso, desde el PSOE se muestran tranquilos toda vez que las encuestas, las públicas y las internas, dan al alcalde y candidato a la reelección, Antonio Muñoz, como ganador. La sensación, explican fuentes del partido a 20minutos, es que este primer año de Muñoz al frente de la Alcaldía "ha funcionado" y en la calle hay una percepción de que "la ciudad funciona en muchos ámbitos y está avanzando".

Esos mismos sondeos apuntan a una "muy buena valoración" del regidor y de su perfil, tanto entre los votantes de izquierda como entre los de centro, continúan las mismas fuentes. De hecho, afirman, perciben que hay ciudadanos que el 19-J votaron al presidente de la Junta, Juanma Moreno, o a Cs en las autonómicas, pero que ahora "el perfil que les encaja es el de Antonio". Y otro aspecto que para el PSOE siempre es clave y que de no darse podría pasarles factura, como sucedió en la Junta en 2018 y 2022: la movilización. Pero en esta ocasión, afirman, el votante socialista sí está movilizado.

El partido no contempla una mayoría absoluta, que consideran es "difícil" de alcanzar para cualquiera de las formaciones, pero sí gobernar en solitario "como llevamos haciéndolo en los últimos ocho años, con acuerdos puntuales". En ese sentido, encaran este último mes con "ilusión, con un balance bueno que presentar y con expectativas de completar todo lo que se está haciendo".

En la bancada de enfrente, en cambio, ven la balanza de su lado. El PP tiene muy claro que José Luis Sanz será el próximo alcalde de Sevilla. En el partido se respira "mucha ilusión", hasta el punto de que no descartan alcanzar los 16 ediles. No es lo que les dicen hasta ahora sus estudios demoscópicos, pero ellos están convencidos de que, de aquí al 28-M, "se puede" conseguir. En todo caso, el objetivo mínimo es "obtener la mayoría suficiente para gobernar en solitario". Lo que sí apuntan esas encuestas, con las que el PP lleva trabajando desde hace más de un año y medio, es que la candidatura de Sanz ganará las elecciones. "No hay ni un solo sondeo que diga lo contrario", apuntan a este medio, y aseguran que no están dejando "nada a la improvisación".

El grupo, continúan, trabaja con datos y conoce los problemas "reales" que preocupan a los sevillanos, el número de votos, de indecisos y hasta cuáles son los distritos clave para intentar pescar el voto de Cs, formación a la que auguran su desaparición del Ayuntamiento. En este último punto, "el objetivo está cumplido con creces" y esperan que "de cada siete votantes de Cs, seis se vayan con José Luis". Algo que, para el PP, van a conseguir con una lista "muy abierta, transversal y sin militancia".

Las sensaciones en la calle, además, es que el alcalde "ha caído con buen pie en la Sevilla oficial", pero "tiene a los barrios abandonados, sucios y muy dejados".

Fuerzas minoritarias

Frente a las aspiraciones del PSOE y del PP, la mayoría de los partidos minoritarios creen que sus concejales serán decisivos tras el 28-M. En Cs son "realistas" y aspiran a conseguir el 5% de apoyos necesarios para poder entrar en el Ayuntamiento (con dos ediles, por los cuatro actuales), algo que están convencidos de que podrán conseguir con su candidato, Miguel Ángel Aumesquet. Para ello, calculan que necesitarán unos 18.000-19.000 votos que ven factibles, ya que "en el peor escenario posible", en alusión al "fracaso del 19-J", la formación naranja consiguió en la provincia de Sevilla "el mejor resultado" y en la capital hispalense, algo más de 14.500 votos.

Cs confía en que serán "determinantes" en la formación de Gobierno. Si será con el PSOE o con el PP, "dependerá del que acepte nuestras propuestas". Pero en cualquier caso, "nuestra condición será estar sí o sí en el Gobierno". El partido, dicen, "está vivo" y en crecimiento tras "tocar fondo". Y afrontan la campaña con el objetivo de demostrar que "se puede gobernar desde la profesionalización" una ciudad que ahora, afirman, "está mal gestionada".

No tan contundentes se muestran en la confluencia de izquierdas impulsada por Podemos e IU respecto a un posible cogobierno, pero tampoco lo descartan en absoluto. Desde el partido insisten a este medio en que su candidata, Susana Hornillo, no entrará en un Gobierno socialista sin que haya acuerdo de la militancia y de las ocho formaciones que integran la coalición. Pero sí admiten que "hay ambición de gobernar para llevar a cabo las políticas que no se han cumplido". Y ello, recalcan, pese a que se han llevado "demasiadas decepciones con el PSOE", a quien dieron su apoyo para investir en 2019 a Juan Espadas y para sacar dos Presupuestos adelante. Pero el balance de esos pactos "no es positivo".

La confluencia confía en, como mínimo, repetir el resultado actual (tres ediles tras la marcha de Sandra Heredia), pero reconocen que será "difícil" al concurrir Adelante Andalucía por separado. "Se les ha tendido la mano, pero se han negado", lamentan, y eso "sabemos que tendrá un coste". En todo caso, afrontan la campaña "muy bien" de ánimos, con un programa "ambicioso" y confiando mucho en el trabajo de calle, "muy barrio a barrio".

En Vox sí lo tienen meridianamente claro. "No daremos nuestro apoyo gratis", señalan fuentes de la formación, que lamentan que ya lo hicieron "en otras instituciones y nos engañaron". Su objetivo, no obstante, es "salir a ganar y que Cristina [Peláez] sea alcaldesa", pese a que las encuestas les dan entre dos y tres ediles (dos actualmente), pero "creemos que el resultado va a ser bastante más bueno". Lo que no quieren es "que siga gobernando el PSOE y menos con la izquierda radical", aunque "el PP tampoco lo ha hecho muy bien en Sevilla". Sus sensaciones para alcanzar el objetivo marcado son "muy buenas" y han ido "in crescendo" durante la legislatura, tras "recorrernos cada rincón de la ciudad". Antes, dicen, en relación a las elecciones de 2015, "nos tiraban piedras y nos insultaban" y eso ahora "se ha transformado en abrazos y cariño".

"Con pocos recursos, pero con muchas ganas". Así es como afronta la campaña Sandra Heredia, candidata de Adelante Andalucía Sevilla, desde donde aseguran que salen "a ganar" con el objetivo de "ser una fuerza decisiva para la formación de Gobierno". Creen posible alcanzar ese 5% necesario, "incluso más", para lo que van a llevar a cabo una campaña "muy de calle, de patear mucho los barrios y de dar a conocer a Sandra en aquellos ámbitos donde no lo es tanto". Tienen claro que no van a "facilitar un gobierno de derechas", e igual de claro que "no vamos a entrar nunca en un Gobierno con el PSOE", que esta legislatura "ha estado jugando a dos bandas, intentando contentar a todos, lo que ha llevado a un mandato errático".