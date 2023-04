Los sindicatos dan once días a la patronal para avanzar en la negociación salarial o emprenderán movilizaciones

Los sindicatos apremian a la patronal para lograr avances en la mesa de negociación salarial antes del 1 de mayo, una fecha especialmente simbólica para las centrales sindicales. En caso contrario, advierten, se iniciará un "intenso proceso de movilización" del que no han concretado grandes detalles. Así lo han comunicado los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, este jueves en la presentación de la campaña de movilizaciones para el primero de mayo, en la que hay convocadas más de 70 manifestaciones en todo el país.

"Acusamos a la CEOE de falta de responsabilidad. El primero de mayo va a ser una fecha en la que, si no hay avances en el AENC, vamos a ir a un intenso proceso de movilización. No vamos a tolerar que los salarios paguen en 2023 la crisis de precios que sigue viviendo nuestro país", ha expresado Unai Sordo. El secretario general de CC OO ha reprochado a la CEOE la falta de "propuestas serias" en la negociación y ha advertido de que "no queda mucho tiempo" para acabar de definir un acuerdo. "Hay contactos, pero no una negociación digna de tal nombre", ha señalado.

Por su parte, Pepe Álvarez ha incidido en que, si el acuerdo no se cierra en un plazo breve de tiempo, las movilizaciones "se van a mantener y generalizar en diferentes sectores". "La CEOE tiene días, semanas, para poder concretar una propuesta que de lugar a un acuerdo", ha agregado.

La negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) lleva parada desde marzo, cuando se retomó tras casi un año sin conversaciones entre sindicatos y patronal con posiciones antagónicas. La AENC es un marco plurianual en el que los agentes sociales acuerdan unas recomendaciones para negociar los convenios colectivos en los que participan, entre ellas, los rangos de subida salarial. El último AENC caducó en 2020 y desde entonces no ha existido ninguna referencia en las negociaciones salariales de los convenios.

Las partes se habían emplazado a reunirse en la primera quincena de abril, pero la negociación se ha limitado a contactos informales sin propuestas concretas. Ante la falta de avances, los sindicatos han insistido que el proceso "no se va a alargar indefinidamente" y advierten del riesgo de que la AENC quede enterrada para siempre. "La avaricia patronal pueden finiquitar un instrumento singular en nuestro país y con pocas referencias similares en el contexto europeo", sostienen.

Por el momento, la patronal no ha mostrado su intención de salirse de su estrategia de llevar la negociación salarial al ámbito sectorial, pactando las revalorizaciones convenio a convenio y no con una referencia general como reclaman los sindicatos. En los convenios firmados con efectos en 2023 las subidas salariales promedian un 3,1%.

La última propuesta de los sindicatos en este sentido pasa por una subida acumulada del 14% entre 2022 y 2023, repartida en un 5% retroactivo en 2022, un 4,5% para este año y un 3,75% para el año próximo. Todo ello complementado con cláusulas de garantía salarial vinculadas a la inflación para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo que se modularían según la situación de cada sector económica.