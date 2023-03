Los sindicatos han cerrado este miércoles su propuesta general para negociar los salarios fijados por convenios colectivos con la patronal en los próximos dos años. Las dos centrales mayoritarias, UGT y CC OO, plantean que la retribución de los trabajadores se eleve un 5% retroactivamente en 2022, y que los salarios crezcan un 4,5% y un 3,75% en 2023 y 2024 respectivamente. Una propuesta que implicaría un alza salarial acumulada tras consolidarse los incrementos del 13,8% entre 2022 y 2024.

Esta propuesta, que los sindicatos han difundido pasado el mediodía de este miércoles, refleja lo que para UGT y CC OO deberían crecer los salarios inicialmente. Pero no acaba ahí. Para los sindicatos estas subidas deberían complementarse con alzas adicionales fijadas en cláusulas de revisión que garanticen que los salarios no pierden poder adquisitivo si la inflación en cada periodo supera el incremento inicial. Es decir, que si, como ha ocurrido en 2022, la inflación (8,5%) supera el incremento salarial propuesto (5%) se debería acometer una subida salarial adicional que garantice que no se pierde poder adquisitivo.

Sin embargo, y ahí es donde está una de las grandes novedades de la propuesta, los sindicatos se abren a que esa subida adicional para compensar la pérdida de poder adquisitivo se adapte a la situación económica de cada sector. De tal manera que ese incremento adicional sea mayor en los sectores o empresas más desahogados y menor en los que atraviesan momentos difíciles.

Para ello, los sindicatos proponen crear lo un mecanismo que han bautizado como Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (Sienc). Ese sistema debería arrojar un indicador que refleje "con un dato fidedigno" la situación económica de cada sector.

