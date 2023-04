El cymric, una raza felina de pelo semilargo, sin rabo y con los mismos problemas de salud que el manx

El cymric, junto al manx, comprenden el grupo de razas felinas llamadas “manx”. Sin embargo, a diferencia del manx, el cymric se desarrolló en Canadá, y este país norteamericano se considera su lugar de origen.

Para hablar del cymric debemos hablar de su “primo hermano” el manx. A lo largo de la historia de este gato sin cola nacieron numerosos ejemplares de pelo semilargo, pero los criadores siempre los descartaron de sus programas de cría por no considerarlos adecuados.

Esto cambió en 1960 en Canadá, cuando los criadores de manx no solo no descartaron a esos gatitos inesperados que nacían con pelo largo, sino que establecieron su propio programa de reproducción paralelo. La popularidad del cymric despegó en la década de 1970, y 40 años después, aún sigue envuelto en no pocos debates en el mundo de las razas felinas. Las asociaciones internacionales de registro tampoco se ponen de acuerdo unánimamente en su reconocimiento. Algunos de estos organismos no reconocen al cymric como tal pero sí le dan estatus de variedad de pelo semilargo del manx. Otras, sin embargo, lo mantienen como una raza separada con su propio estándar y no admiten el cruce de ambas variedades.

Por si esto no fuera suficiente, existe otra raza, únicamente reconocida por la Asociación Felina de Nueva Zelanda, llamada gato de la Isla de Man de pelo largo, que es, esencialmente, un cymric con cola íntegra, es decir, comparte por completo el estándar del cymric excepto que no muestra la famosa mutación que les deforma el desarrollo de la cola, y por extensión, tampoco presentan ninguno de los graves problemas de salud asociados a esta anomalía genética. Estos gatos, al margen del nombre que se les quiera dar, tienen un alto valor en los programas de reproducción, dado que ayudan a aliviar las consecuencias perjudiciales del conocido como síndrome Manx.

El nombre de cymric procede del término galés “cymru”, y significa “relacionado con Gales”, una nación del Reino Unido con costa hacia el mar de Irlanda, donde se encuentra la Isla de Man y de donde surge el gato manx.

Alegres y cariñosos

Al proceder directamente del manx, comparten personalidad y el cymric es un gato muy agradecido en la convivencia, juguetones y alegres pero sin llegar a ser hiperactivos, y muy dependientes de su entorno familiar. Cabe advertir que, al igual que el manx, en los ejemplares con la variedad más extrema de ausencia de cola pueden padecer una gran sensibilidad nerviosa a lo largo de la columna vertebral y se desaconseja someterles a juegos bruscos o la manipulación descuidada, ya que pueden sufrir lesiones y dolor. Por ello, aunque por su dócil temperamento serían grandes compañeros de niños de todas las edades y en la convivencia con otros animales, no se recomiendan para hogares donde haya niños muy pequeños que no comprendan o controlen aún los efectos de un trato rudo o compañeros felinos o caninos que mediante el juego pueden lastimar a un gato cymric.

Para ampliar informción sobre el cymric, se puede contactar con la Federación Internacional Felina (FIFe). Sugerimos que se valore la adopción para introducir un gato en nuestro hogar, como Rosco, quien también tiene una cola truncada y se encuentra bajo el cuidado de el refugio Els Àngels.