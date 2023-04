El techo de los 4 ediles de Villacís empuja a Aniorte y Niño hacia el PP para sobrevivir

El futuro de Ciudadanos es incierto. La formación naranja, cada vez más jibarizada en todo el territorio nacional, se debate en las elecciones municipales del 28 de mayo entre su extinción y su supervivencia. Y el resultado que obtengan en Madrid -su último gran feudo donde gobierna con el PP- podría determinar, considerablemente, sus próximos pasos. La última encuesta publicada, la de IMOP para El Confidencial, les otorga representación en el Ayuntamiento con cuatro escaños, de los 11 que tienen ahora. ­Razón por la que algunos concejales han empezado a hacer las maletas y buscarse un nuevo horizonte en el PP, al que los sondeos más recientes le auguran 24 ediles. No formar parte del núcleo duro de Begoña Villacís podría ser un motivo de peso para que otros miembros del partido sigan su estela. Como Cs, cuestión de vida o muerte.

En las últimas 24 horas, Pepe Aniorte, delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, y Ángel Niño, responsable de Innovación y Empleo, se dieron de baja como afiliados de Cs. En el caso de Aniorte, fue el propio edil el que, a través de su cuenta de Twitter, confirmó su marcha justificándose en la búsqueda de la "unidad del centro y la derecha". "Los resultados electorales desde 2019 demuestran que los votantes piensan lo mismo. Y creo que la política social a favor de las familias será decisiva en los próximos años", dijo. Niño, por su parte, rompió su carné a través del partido, sin despedirse formalmente en público ni informar previamente a Villacís. Ya hace algunos meses abrió la veda Sofía Miranda, titular de Deporte, cuyo futuro también está en el aire, después de que se anunciara su partida en diciembre.

Hoy he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos. Para el partido, para mis compañeros en el grupo municipal, para los vocales vecinos, para los afiliados y para Begoña Villacís sólo tengo una palabra: gracias. Gracias por vuestra confianza y dedicación. — Pepe Aniorte Rueda 🇪🇸 (@AniortePepe) April 4, 2023

Ambas fugas se producen después de que El País informara el martes de que José Luis Martínez-Almeida había recibido el visto bueno de su jefa Isabel Díaz Ayuso para poder añadir a sus listas electorales a los dos concejales, si bien el propio alcalde madrileño negó poco tiempo después cualquier información al respecto. "No he hablado con la presidenta Ayuso de este tema, y en segundo lugar la lista todavía no está conformada. Desde ese punto de vista, no creo que esto vaya a influir en la elaboración de la lista", manifestó no sin antes aclarar que de efectuar cualquier fichaje no sería "traicionar" a la vicealcaldesa Villacís, como ella misma expresó en una entrevista con 20minutos. "Mi obligación es hacer una lista con los mejores, con aquellas personas que sean las adecuadas para tomar las medidas", sentenció Almeida.

Después de cuatro años de gobierno, el entorno más cercano a Villacís ha cambiado mucho. En parte, debido a su fichaje frustrado por el PP, que finalmente se saldó con su ratificación como cabeza de lista de los naranjas al Ayuntamiento tras no pocas semanas de contactos con los 'populares'. Los sobresaltos que ha vivido la formación a nivel nacional, con primarias y refundación incluidos, han acabado de configurar su núcleo de confianza. Este estaría conformado, en base a lo que ella misma explicó a este periódico, por Silvia Saavedra, titular de Coordinación Territorial; Miguel Ángel Redondo Rodríguez, responsable de Economía, Innovación y Empleo, y Mariano Fuentes, encargado de Desarrollo Urbano. Más dudosa es la situación de Santiago Saura y Martín Casariego, fichajes que realizó en 2019, como 2 y 6 de su equipo para los últimos comicios, y que podrían quedarse fuera de Cibeles si se confirma la sangría de votos en las urnas.

El concejal de ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, el pasado febrero. EDUARDO PARRA

Sintonía con el PP

Aunque su fichaje por el PP no está asegurado, todo apunta a que tanto Aniorte como Niño recalarán en las listas de Almeida para el 28-M. El primero, de hecho, no ha ocultado nunca su deseo de completar una segunda legislatura para terminar algunos de los proyectos en desarrollo. Y su trabajo al frente de Familia y Bienestar ha sido elogiado en diversas ocasiones por el alcalde. Niño, que según fuentes del partido ya ni siquiera se hablaba con Villacís, ostenta un perfil tecnológico del que el PP madrileño carece. En principio, ninguno tendría que afiliarse partido azul, ya que podrían entrar en la lista como independientes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, (i) y el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (d), en 2019. Europa Press

Desde el entorno de Aniorte son cautos. "La posición de Pepe era conocida desde hace tiempo, antes de que se supiera nada de las listas. En esa reunión ya dijo delante de todos, incluida Begoña, que apostaba por que cada uno tomase sus propias decisiones. Y, no solo eso, sino que ha tomado esta decisión sin saber nada de listas de Cs", señalan fuentes cercanas a 20minutos. Por su parte, ni el propio Niño ni su círculo, sueltan prenda sobre su futuro.

"No nos ha sorprendido"

La respuesta de Ciudadanos a la última desbandada no ha tardado en llegar. Fuentes del partido aseguran que "era algo que entraba dentro de lo esperable" y que, por tanto, "no" les ha sorprendido. De cara a la publicación de sus listas, señalan que siempre renuevan las listas -"lo hicimos hace 4 y 8 años"- y en esta ocasión no será diferente: "Habrá incorporaciones al igual que habrá ausencias". Más aún este año, que "es más importante por lo que se ha trabajado para tener la mejor propuesta para la ciudad de Madrid", apostillan.

Sobre la situación particular de Aniorte y Niño hasta final de mandato, aclaran que "una vez se hayan tramitado las bajas de militancia se iniciarán los trámites para que pasen a ser concejales no adscritos y se les reclamará el acta de concejal, tal y como se comprometieron en 2019 al suscribir los compromisos éticos del partido y como se ha hecho en otras situaciones similares en el partido".