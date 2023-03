Begoña Villacís: "Almeida sería muy torpe si en el último momento me traiciona y ficha a mis concejales"

Begoña Villacís (Madrid, 44 años), vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos a las elecciones del 28 de mayo, repasa con 20minutos sus cuatro años de Gobierno de coalición con José Luis Martínez-Almeida, el revuelo sobre su posible fichaje al PP y su futuro en la política madrileña.

Pasada la tormenta política en torno a su posible fichaje por el PP, ¿qué tal se encuentra?Exactamente igual que antes, porque mi vida no ha cambiado nada. Y mi propuesta política tampoco. Muchas veces hay que aislarse del ruido y las especulaciones para centrarte en lo que siempre has defendido. Además, creo que cualquiera que me haya seguido durante estos años sabrá que hemos demostrado: coherencia, lealtad y respeto.

Si pudiera rebobinar en el tiempo, ¿cambiaría algo en la forma en la que gestionó todo?Bueno, en aquella semana tanta rara, yo creía que con la palabra que había demostrado tener, no iba a haber tantas hipótesis. Pero quizás, en el mundo de la comunicación en el que vivimos, tendría que haber salido antes a hablar. Si no hablas tú, habla el resto...

Quiere pasar de ser vicealcaldesa a ser alcaldesa, ¿por qué?Tengo un espíritu amplio y una vida muy parecida a la de los madrileños. Trabajé en sitios antes de meterme a la política, sé lo que es ser una mamá separada, corriendo por la vida y tratando de llegar a todo. En definitiva, creo que he vivido lo suficiente y todos los tipos de Madrid para tener una percepción muy amplia. Me muevo por Chueca, lo mismo que por Carabanchel o por el Centro.En un momento en el que la política se está polarizando y hay gente jugando con fuego, voy a hacer lo posible por evitar confrontar a unos contra otros.

(MADRID, 1977) Es licenciada en Derecho, con máster en Asesoría Fiscal. Antes de empezar en política, trabajó 12 años como responsable del Área de Derecho Tributario, Laboral y Mercantil de 'Legalitas'. Toda su carrera como representante pública la ha emprendido en Cs. Es concejal de Madrid desde 2015 y vicealcaldesa de la capital desde 2019.

Ya tuvo la oportunidad de serlo, con el estallido del caso de las mascarillas y el presunto espionaje a Ayuso. ¿Por qué no presentó una moción de censura a Almeida?A mí se me ha ofrecido ser alcaldesa de Madrid, pero creo que tener palabra, ser leal, es vital. Es mi manera de ser, con la que encaró la vida, educo a mis hijas y lo que más valoro de las personas. Si yo hubiese sido oportunista, significa que la política me habría cambiado. Y el día que eso pase, me voy. Lamentablemente, no es lo que hubiesen hecho la mayoría de políticos de este país.

Para el votante madrileño liberal, ¿cuál es la diferencia entre votar a Almeida y votar a Villacís?

Para el liberal sólo hay una opción que es Cs, porque es el único partido liberal que se presenta a las elecciones. Con el PP, compartimos la visión de los impuestos. Pero para mí la libertad no es solo el tema económico, también es respetar a las personas. Y ¿quién ha recurrido el matrimonio igualitario o no se siente tan cómodo en el Orgullo? Nosotros estamos cómodos en muchas plazas que tienen que ver con la defensa de los derechos civiles y sociales individuales que a lo mejor un partido conservador, no tanto.

Villacís posa desde su terraza, con vistas al eje Prado-Recoletos José González

Después de cuatro años en Cibeles, ¿de qué es de lo que más se enorgullece?De muchas cosas. Pero, sobre todo, de los Pactos de la Villa. No hubiesen sido posibles en un sitio donde no existiera el centro. Luego, además de los desarrollos del Norte, toda vivienda pública, el Bosque Metropolitano o el Campus del videojuego, también me enorgullecen pequeñas cosas como cuando acabamos con los butacones de las personas sin hogar. Cuando empezamos a gobernar, muchas personas dormían allí... Una ciudad se mide por como trata a su gente.



¿Todo eso se perdería si el PP gobierna en solitario o junto a Vox?El PP no va a gobernar en solitario. No hay ni una sola encuesta que lo diga, no le dan mayoría absoluta ni a Ayuso. Entonces, si sale va a tener que gobernar con alguien. Y el problema de Vox, aparte de las políticas que defiende -que a mí me han llegado a decir que las mujeres no tenemos más riesgo de ser violadas que los hombres- es la persona que representa a Vox en Madrid: Javier Ortega Smith. Uno de los perfiles de la política más extremistas, también en el trato. Por supuesto, con Vox viviríamos un retroceso.

La principal preocupación de los madrileños es la incertidumbre sobre el futuro y la estabilidad"

Pese a que suele decir que no le gusta bajar al barro en política, con Ortega Smith no se ha cayado nada: le llamó "macarra", "déspota", que "ejercía el matonismo político"...Porque ha sido muy maleducado. Y los insultos han sido una tónica habitual y sus actitudes muy avasalladoras. Y eso en política me espanta. Estamos viviendo los estragos que causan la polarización. De nosotros depende frenarlo en seco o no.

¿Son la alternativa a Vox?

Somos la única opción de que Vox no gobierne en Madrid y, sinceramente, creo que no va a ocurrir, porque Ortega Smith no representa el sentir mayoritario de los madrileños.

¿Se le ha quedado alguna una espinita clavada de su paso por Cibeles?Claro, por eso quiero continuar, porque tengo determinadas cosas importantes por hacer. Ahora, vengo de una presentación de las políticas contra el juego. Pues con los jóvenes necesitamos tres años más para que todo esto salga adelante. Sé que hay muchos proyectos que se van a parar si no estamos nosotros. Por ejemplo, el apoyo decidido a la hostelería y al comercio local.

Villacís durante la entrevista a 20minutos José González

MADRID DISTRITO CAPITAL

¿Cuál cree que es la principal preocupación de los madrileños y cómo la solucionaría?

Creo que no es una cuestión municipal. Y es que hay mucha incertidumbre hacia el futuro y muy poca estabilidad en general. Desde la política, nuestra propuesta estrella es Madrid Distrito Capital. Propongo que, al igual que muchas capitales en el mundo, seamos capaces de tomar más competencias. Lo aconseja el Consejo de Europa y la Ley de Haciendas Locales. En Madrid se cumple La ley de Capitalidad igual que un Ayuntamiento de 80 personas. Queremos que muchas cosas que son de nuestra incumbencia, también sean de nuestra competencia. Por ejemplo, el tema de retirar el amianto del colegio, que en las escuelas dependientes de la Comunidad siguen pendientes. O temas financieros, atraer a las empresas que ahora huyen por el Gobierno de la nación. Luego toda esa riqueza podríamos compartirla al resto de España.

Pero ¿no habría así una competencia desleal con Barcelona o Sevilla?¿Qué tenemos que hacer las cosas mal para igualarnos con Barcelona? ¿O ellos, con las mismas posibilidades, tienen que aprovecharlas para resultar atractivos? No quiero competir contra Barcelona, sino que juntos seamos más potentes en un mundo cada vez más competitivo. El resto de las ciudades no te van a dar ventaja como cuando éramos niños... Ya no compiten solo los estados, sino las ciudades. Y Madrid está en un momento para ser extraordinariamente competitiva.

Fue la principal impulsora de la ordenanza de Terrazas. Un año después, ¿Está contenta con los resultados?

Hombre, hostelería de Madrid tenía 6.000 puestos de trabajo que estaban en el aire y que salvamos. Por eso, cuando Vox me llamaba 'Villacix', siempre le contesto que lo llevo con orgullo. Es algo que me llevaré para siempre.Todo se está moviendo en una ciudad, y siempre hay una lucha en torno al espacio público, lo más cotizado. El descanso vecinal es innegociable. Y, a partir de ahí, hemos abordado de una forma más quirúrgica las zonas donde se producían molestias entre negocios y residentes.

El liberalismo no es hacer lo que te dé la gana: nos ponemos mascarilla porque yo no tengo derecho a contagiar"

Almeida trató de acabar con Madrid Central, pero la justicia no le dejó. Si no existieran trabas legales, ¿eliminaría las restricciones al tráfico?No fue la justicia, fue Cs. En el pacto de Gobierno que hicimos, impusimos que no se revirtiese. Es un hecho. En nuestro programa no estaba y no va a estar eliminar Madrid Central.

Podría decirle un liberal acérrimo que eso va en contra de su derecho de transitar con el coche por donde quiera...El liberalismo es muy amplio, pero no debe ser malinterpretado. No se trata de hacer lo que te da la gana, hay algunos límites. El primero, la ley. Es como cuando la gente relacionaba ponerse mascarilla con el liberalismo. Qué tontería, yo no tengo derecho a contagiar por el hecho de hacer lo que a mí me dé la gana. Tengo que respetar mi cartilla de vacunación o un semáforo, tengo buscar el interés superior. Y, evidentemente, eso está en el medio ambiente. Tampoco somos extremistas, entendemos que la sostenibilidad tiene que ir ligada con la economía, siendo más sensibles con las personas a las que afectan las restricciones. Por ejemplo, hemos dado una prórroga de un año a los transportista para que puedan seguir operando en el centro de la Ciudad.



Villacís durante la entrevista a 20minutos José González

Anunció hace poco un programa de avales para menores de 35 años, a los que se adelanta un 30% de la entrada a la vivienda. ¿Guarda más iniciativas en ese sentido?Tenemos muchas medidas, pero es la principal porque da en el clavo del mayor problema que tienen los jóvenes para independizarse: el ahorro. Entonces, el Ayuntamiento te avalará. Algo muy parecido a los que hizo Clinton en los noventa con los préstamos universitarios. Allí cuesta una carrera lo que aquí una casa. Nosotros tenemos muy bien cubierta la universidad pública, pero falta la otra pata. Ya estamos ampliándola bolsa de viviendas y, sobre todo, las asequibles. Solo en la zona del sureste va a haber unas 55.000 viviendas con algún tipo de protección. Vamos a ampliar demandad y no aplicar las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez, que por los ejemplos de Berlín o París, sabemos que causan estragos.



Y para quiénes quieran vivir en el centro, ¿intervenir en las zonas tensionadas no entra sus planes?Pero ¿por qué siempre se piensa en el centro de Madrid? Se trata de dignificar los barrios de toda la ciudad. El centro es lo más icónico, lo que más vende. De hecho, el anterior equipo de Gobierno, Ahora Madrid, solo hizo intervenciones allí, ampliando las aceras de Gran Vía. Pero es quela mayor parte de la gente en Madrid vive más allá de la M-30. Tenemos que hacer que todas las zonas sean buenas porque los más de 3 millones de madrileños no puede vivir en el centro. No cabemos todos.

París tiene la Torre Eiffel, Nueva York, la Estatua de la Libertad, Londres, el Big Ben... ¿Sigue pensando en la noria más grande de Europa como gran icono de Madrid?

No, es un proyecto que está en marcha, pero no un icono. Un icono debería ser algo distintivo del valor añadido que tiene Madrid. Y el problema es que lo que nos hace diferentes es intangible: el estilo de vida. Es el secreto mejor guardado de la ciudad. Somos una de las regiones con más esperanza de vida de Europa y eso es porque se vive mejor.

¿El Ayuntamiento puede hacer más por la sanidad?Sí. Por eso estamos pidiendo poder asumir más competencias en todo

¿Y quién tiene esa competencia (la Comunidad) la gestiona bien?Creo que hay un problema de saturación general, no solo en la Comunidad de Madrid. Tiene que ver con los recursos y con que hace falta una cabeza único que elimine la desigualdad por territorios. No puede ser que no haya una Tarjeta Sanitaria o Historial única. Hay gente que por vivir en un sitio le faltan servicios. Pero sobre todo no puede ser que tengamos un Gobierno que sube un 8% las pensiones en un momento en el que el país se está empobreciendo y que ya se gasta más en presentaciones que en Sanidad, Educación, Justicia, Defensa... Esto rompe por algún lado y lo saben. Pero están dispuestos a mentirnos con el fin de ganar las elecciones. Es la mayor estafa democrática que he visto en mi vida. Y esto los ciudadanos lo saben. Yo no sé si la generación posterior al 'baby boom' va a cobrar pensiones como ahora y tengo mis dudad de que mi hija de 3 años las vaya a recibir...



"Sería muy torpe Almeida fichando a mis concejales en el último momento"

En 2019 Ciudadanos estuvo a punto de sobrepasar al PP, hoy pelea por sobrevivir, ¿qué le ha ocurrido?Esto cambia mucho. Somos un partido de centro en un panorama muy polarizado. La derecha y la izquierda viven de pegarse entre ellos con el fin de ganar las elecciones, y eso hace que nosotros incordiemos. Pero es una pérdida que no podemos asumir como país, porque el PP es mejor partido cuando gobierna o es condicionado con Ciudadanos y el PSOE, también. Podemos elegir el modelo de Juan Marín y Moreno Bonilla en Andalucía o el señor Mañueco con Gallardo. ¿Que preferimos?

Madrid es la gran esperanza de Cs, podría jugarse su supervivencia el 28 de mayo. ¿Siente esa responsabilidad a su espalda?Sí, claro que la siento. Además, aquí es donde el votante que más se parece a Ciudadanos, ese votante urbano, que como digo yo las ciudades son las grandes ciudades de la democracia.

¿Cree que la marca de Ciudadanos puede perjudicar a la marca Villacís?Puede ser, pero cuando yo entré en el Ayuntamiento de Madrid, superorgullosa en el primer pleno, la gente cuando me vio se sorprendió porque esperaban ver a Albert Rivera. Ciudadanos me ha dado la posibilidad de tener el trabajo más maravilloso del mundo que es gobernar la ciudad de Madrid. Y yo soy un defensora a ultranza de la moderación, como creo que es la mayor parte de la gente. En nuestra vida cotidiana, aunque ahora compremos mucho el conflicto y la política se haya convertido en un reality, que a mí me da vergüenza ajena cuando lo veo, no llamamos 'cara polla' o 'asaltacapillas' si nos tropezamos por la calle con alguien. O cuando negocios con tus hijos o con tu jefe no lo haces desde la agresión.



Villacís durante la entrevista a 20minutos José González

Objetivo de concejales:Mi objetivo es gobernar Madrid. Ya está.

Si no consigue entrar en el Ayuntamiento, ¿volverá a los despachos de abogados?No es una opción. Vamos a entrar, no contemplo otro escenario.

Uste ha demostrado tener capacidad de negociación con partidos de todo signo. Entre los aspirante de izquierdas, Maestre (Más Madrid), Maroto (PSOE) y Sotomayor (Podemos), ¿con quién se queda?No voy a decir con cuál me quedo porque probablemente le haga un flaco favor. Pero tengo que reconocer que Marta Higueras fue capaz de negociar los presupuestos por el bien de los madrileños. El que menos me gusta es Roberto Sotomayor, un turista que viene a 'asaltar los cielos' llevándose por el camino todo lo demás. Estoy viendo una campaña con solo líos y muy poca información. Respecto al PSOE, está muy poco pegado a la calle, que es lo que le pasa a un partido que nunca apuesta por su cantera. Y Reyes Maroto es una persona que todavía no domina la ciudad... Le recomendé quedarse en el Ministerio.

Sobre sus ediles: "En momentos difíciles como este, entiendo que haya gente a la que le pueden temblar las piernas"

Más de la mitad de los concejales de Ciudadanos se ausentaron en su primer acto de precampaña, ¿confía en que estén a su lado para las elecciones?Restémosle importancia. Nunca he hecho un desayuno donde estén todos mis concejales. Nunca. Porque supone retirarles de todos sus actos en la agenda de Gobierno. Si el alcalde hace un desayuno, tampoco van todos los suyos... Ahora bien, Soy consciente de que en momentos como esté, tan difíciles y donde hay que tener unos principios muy sólidos, hay gente a la que le pueden temblar las piernas.