Begoña Villacís se queda en Ciudadanos, nunca se ha "propuesto" al Partido Popular y se presentará a las primarias para ser la candidata de los naranjas a la Alcaldía de Madrid. Así lo ha comunicado este miércoles la vicealcaldesa madrileña, uno de los mayores activos de los naranjas, que ha agradecido su "honestidad" a Alberto Núñez Feijóo frente a las "especulaciones" de las voces que han sugerido, desde el pasado viernes y a raíz de las declaraciones de Villacís y su entorno, que tenía la intención de unirse a las filas populares.

La número dos del Ayuntamiento de Madrid ha organizado este miércoles una rueda de prensa in extremis en un céntrico hotel madrileño con la pretensión de poner punto y final al ciclón que desencadenó la semana pasada al declarar justamente lo contrario: que valoraba ser "una corriente interna" del Partido Popular.

Desde la dirección central de Ciudadanos, que en ningún momento ha querido dar rédito a los indicios de que la vicealcaldesa se marchaba de la formación, han reaccionado a las declaraciones señalando que "no había ninguna duda" de que Begoña Villacís se presentaría bajo las siglas de la formación. "Es un gran activo de este partido, la única voz liberal del Ayuntamiento", han recalcado conciliadores desde Alcalá 258.

Tras estos "días convulsos", Villacís ha encontrado el momento "adecuado" para desmentir las señales, que apuntaban todas a Génova. "Esta semana hemos visto lo peor de la política", ha reprochado la vicealcaldesa, que promete nunca haberse marchado de Cs. "Si preguntan a Almeida les confirmará todo lo que he dicho, lo demás son especulaciones. No me he movido un solo ápice de la defensa del centro liberal", ha apuntado Villacís, que el martes se reunió con el alcalde de Madrid.

La vicealcaldesa no ha querido pronunciarse sobre la autoría de lo que, asegura, son "especulaciones". "No voy a lanzar mierda. Si entro a contestar me bajo al barro, y eso no lo voy a hacer", ha zanjado convencida de su política "limpia". A Villacís le espera una campaña "difícil", asegura, para que "la naturaleza libre de Madrid", no quede comprometida al caer "en manos de Ortega Smith". Por eso, ha señalado que está "más convencida que nunca" de su papel dentro de Ciudadanos. "Los vecinos de Madrid y los afiliados de Ciudadanos siempre pueden contar conmigo", ha declarado.

Más información en breve.