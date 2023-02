Feijóo califica a Villacís de "leal" y ve "lógico" que hable con Almeida si quiere ir al PP como ya han hecho 166 cargos de Ciudadanos

Al presidente del Partido Popular no le parecería mal que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, entrase "en su partido", como ya han hecho 166 cargos de Ciudadanos que se han ido al PP. En primer lugar, por su talento, por ser "gente buena" en términos generales. Y segundo, por ser "leal" al alcalde José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid y no convocar una moción de censura como hizo Ciudadanos en Murcia. "Yo sí tengo buen concepto de Begoña Villacís", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero.

En todo caso, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a dejar la decisión en manos de los "compañeros de Madrid en el caso de que se esté valorando incluirla en la lista del Ayuntamiento de Madrid". Todo pese a que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y encargada de conformar listas en esta región, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, cerrase sus puertas este mismo lunes: "Lo mejor de Cs ya se vino conmigo".

El líder del PP no cesa en su empeño e insiste en que ve "lógico" que Begoña Villacís y el señor Almeida hablen de si interesa o no interesa hacer esto". En todo caso, sí que ha admitido que hasta el momento Villacís no les ha dicho que quiere ingresar en el Partido Popular. "Al menos a mi no me lo ha dicho".