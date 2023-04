El PP se vuelve a quedar en tierra de nadie… otra vez. Lo cierto es que ya nos debería parecer algo ordinario pero, sin embargo, no deja de sorprender que el principal partido de la oposición no sea capaz de sumarse a un acuerdo celebrado y agradecido desde Bruselas.

Y ya les da igual. El PP ha asumido que su única baza es jugar al desgaste, siempre ayudado por sus ramas mediáticas. Estas últimas son casi capaces de conseguir tapar las meteduras de pata con las que Feijóo nos deleita cada semana. Dejadme que os recuerde la última maravilla del líder conservador: decir que Pedro Sánchez desprecia la cultura china a la vez que el socialista se reunía con el presidente chino. No hay más… donde no hay mata no hay patata.

Esta última semana aprobábamos con una amplia mayoría la reforma de las pensiones. Una decisión política que viene mandatada por nuestro compromiso de dignificar a nuestros jubilados. Ellos y ellas, que fueron un pilar fundamental de apoyo para las familias más vulnerables durante esta y la pasada crisis.

Una reforma que ha sido aplaudida por Bruselas, donde indican que España ha tomado el rumbo correcto en la sostenibilidad y dignificación de las pensiones. A diferencia de la crisis tremenda que se ha producido en Francia, en España ha habido un gran acuerdo para conseguir este avance social que destierra, de una vez por todas, la vergüenza de la subida del 0,25% que impuso el PP.

El PP se ha quedado tan solo que hasta en Ciudadanos parecen más coherentes en sus criticas porque las argumentan. Es cierto que considero que erráticamente, pero al menos se esfuerzan en explicar su posición. Un partido en vías de extinción tratando de ser sensato.

Hay una cosa bien clara: al PP se le va a hacer largo este año. Las medidas que ha tomado el Ejecutivo para paliar los efectos más duros de la inflación están surtiendo efecto, la volatilidad social y política internacional comienza a disolverse y la izquierda permanece fuerte. Todo malas noticias para la derecha pero excelentes para nuestro país.