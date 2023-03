Suspendido de empleo y sueldo 13 años el español Rafael Luque, uno de los científicos más citados del mundo

El científico español Rafael Luque, ha sido suspendido de empleo y sueldo para los próximos 13 años, según informa El País. La Universidad de Córdoba, institución en la que trabajaba, ha sancionado a Luque por firmar sus estudios como investigador de otros centros exóticos, como la Universidad Rey Saúd, en Riad (Arabia Saudí) y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos.

Pese a tener un contrato de funcionario a tiempo completo con la institución española ha sido suspendido de su empleo y, por tanto, sueldo durante 13 años. Luque, de 44 años, es uno de los científicos más productivos de España, pues tiene una totalidad de 700 estudios publicados en materia de química verde, una rama de la química que intenta sintetizar productos, como fármacos y combustibles, generando menos residuos.

Luque llevaba cinco años en la lista de investigadores más citados del mundo, siendo esta lista referente para instituciones de todo el planeta. Contar con científicos de este calibre hace que los centros educativos asciendan centenares de puestos en el influyente ranking de Shanghái. "Sin mí la Universidad de Córdoba va a bajar 300 puestos. Se han pegado un tiro en el pie", afirma Luque.

Las principales universidades saudíes iniciaron hace más de una década agresivos programas para captar científicos de todo el mundo, ofreciendo -como hizo la Universidad Rey Abdulaziz- unos 70.000 euros anuales con la condición de pasar una semana al año en su campus y añadir el nombre de la institución saudí a la firma de los estudios, según reveló en su momento la revista Science.

Luque comenzó en 2019 a firmar como investigador de la Rey Saúd, además de como profesor de la Universidad de Córdoba, simultáneamente. Sin embargo, el científico español aseguró que nunca recibió dinero "directamente" ni de los saudíes ni de los rusos, más allá de la financiación para sus análisis, viajes en preferente y hoteles lujosos.

Según El País, el científico reconoce que se saltó los procedimientos establecidos para colaborar con otras instituciones, pero insiste en atribuir la sanción a las envidias y a una falta de entendimiento con el equipo del anterior rector. “Me tienen manía porque soy un científico muy prolífico y me adora muchísima gente, porque saben de mi valía. Son cuatro envidiosos y mediocres”, explica. “Nunca me he sentido apoyado por la Universidad de Córdoba, pese a que yo la puse en el ranking de Shanghái. Estar en el ranking me lo deben por completo a mí”.