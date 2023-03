Seis de cada diez españoles temen que la crisis bancaria provoque un efecto contagio

Las turbulencias financieras de las últimas semanas preocupan a la población. Aunque el Banco de España descarta que un episodio de quiebra como el del Silicon Valley Bank (SVB) pueda darse en el país, seis de cada diez españoles temen que los problemas surgidos en algunas entidades estadounidenses y europeas se extiendan y provoquen una crisis. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, que recaba también la opinión de la población sobre otros temas de actualidad como impuestos o la reforma de las pensiones.

El 58,4% de los encuestados afirma estar muy o bastante preocupado por el posible efecto contagio del seísmo financiero desencadenado por la quiebra del SVB. Quienes más temen ese escenario son los votantes del PP, entre los cuales el 66% se muestra muy o bastante preocupado, frente a un 50,5% de los electores de Unidas Podemos. Únicamente uno de cada diez entrevistados dice no estar intranquilo por los acontecimientos surgidos en Estados Unidos, cuyo eco ya ha resonado en los parqués europeos. Credit Suisse ha tenido que ser rescatada y el Deutsche Bank llegó a caer un 8,53% el pasado viernes.

La crisis financiera ha obligado a levantar la vista más allá de las fronteras nacionales. En el caso de la Unión Europea, el 49,5% de los encuestados defiende que se produzca una armonización fiscal entre los socios comunitarios, siendo los electores del PSOE quienes más apoyan este escenario (56,7%) y los del PP quienes en mayor medida se posicionan en contra (42,3%). En la posición opuesta, un 35,7% de los entrevistados no creen que deban pagarse los mismos impuestos en todo el territorio comunitario.

¿Cree que deberían pagarse los mismos impuestos en todas las CCAA? Henar de Pedro

Si se restringe el debate a la realidad nacional, las posturas son más claras. Según la encuesta, el 68,4% de los españoles considera que debería darse una armonización fiscal entre las comunidades autónomas, una opinión compartida por los integrantes de todo el abanico político, con porcentajes superiores al 65% entre los votantes de todos los partidos. Solo uno de cada cinco encuestados es reacio a que se paguen los mismos impuestos en todas las regiones.

Sin acuerdo con oposición y empresarios

En lo que respecta a las pensiones, el 63,3% de los entrevistados opinan que el Ejecutivo debería haber consensuado la reforma exigida por la Unión Europea con los partidos de la oposición, en lugar de limitar la negociación a resolver las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Tras impulsar hace más de un año la revalorización de las pensiones conforme al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, hace apenas dos semanas el Gobierno aprobó la segunda pata de la reforma del sistema. Entre los últimos cambios -que han agradado a los sindicatos, pero no a los empresarios-, el Ejecutivo acordó una subida de las cotizaciones de 1,2 puntos y un recargo de hasta el 6% a los salarios más altos, además de modificar el periodo de cálculo.

Según la encuesta, los votantes de todos los partidos coinciden mayoritariamente en señalar la idoneidad de un mayor consenso entre Gobierno y oposición para la reforma de las pensiones. Los porcentajes de acuerdo con esta postura apenas varían entre un 57% del electorado de Vox y un 72,3% del de Ciudadanos. Únicamente un 17,6% de los encuestados cree que los cambios en el sistema no debería haberse aprobado con un mayor apoyo por parte de la oposición, elevándose la proporción hasta el 24,3% entre los votantes del PP.

¿Cree que las políticas del Gobierno tienen en cuenta la opinión de las empresas? Henar de Pedro

La reforma de las pensiones no cuenta con el visto bueno de la patronal, que la considera regresiva y sostiene que pondrá en peligro la creación de empleo. En ese sentido, el 57,9% de los entrevistados afirman que el Gobierno no está teniendo en cuenta a las empresas en la elaboración de sus políticas, frente a un 24,7% que cree que sí está lo está haciendo. No obstante, las diferencias entre votantes son marcadas. Entre los electores de PP, Vox y Ciudadanos el porcentaje de encuestados que considera que las políticas gubernamentales son ajenas a la opinión de las empresas se eleva por encima del 80%, mientras que entre el electorado de PSOE y Unidas Podemos cae por debajo del 40%.