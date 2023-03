La invitación de Isabel Pantoja al Baile de la Rosa ha supuesto una gran alegría para la cantante, que no dudó en expresar su estado de ánimo en su entrevista con la revista ¡Hola!, donde aseguró no conocer en persona a Carolina de Mónaco.

Desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Antonio Rossi apuntó que la cantante había sido invitada al evento y, por tanto, no había comprado su entrada, como especuló Alessandro Lecquio. Además, el colaborador señaló que la tonadillera utilizaría su participación en el acontecimiento para entablar relación con algunos de los cantantes que participarán en su disco de duetos por el 50 aniversario de su carrera musical.

Este viernes, Isa Pantoja ha destacado en el matinal de Telecinco que había podido hablar con su madre acerca de la invitación y la había felicitado por ello, pero no habían hablado nada acerca de su vestido ni de con quién iba a compartir mesa.

Sin embargo, el matinal ha destacado que la cantante ha apostado por la diseñadora española Isabel Sanchís. Además, la invitación ha llegado a Isabel a través de un millonario alemán que fue secretario de Estefanía de Mónaco y cuyo novio conoce a Isabel y hará de intermediario para que la tonadillera pueda hablar con Shirley Bassey.

Por su parte, desde el plató del matinal de Telecinco, Pepe del Real ha señalado: "Parece que Agustín no está muy de acuerdo en que Isabel se vaya de su lado. Ella se lo ha pasado muy bien en la gira por América, ha hecho muy buenas migas con todo su equipo. Agustín quiere seguir manejando los hilos y no ha llamado a los miembros del equipo que la han acompañado durante el último mes para decirles 'oye, que no os llevamos a este sitio por esto'. No tienen noticias ni de Isabel ni de Agustín y creo que hay malestar por parte de las personas que han estado a su lado durante cuatro años".

"No creo que a mi tío le moleste que mi madre haya salido con ellos porque han ido a un centro comercial", ha señalado Isa Pantoja, a lo que del Real ha agregado: "Hay quien piensa que tu tío no está de acuerdo incluso con el buen rollo que ha habido con Anabel y la exposición que tu prima ha hecho a tu madre en redes".