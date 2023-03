La convivencia en los Cayos Cochinos se ha convertido, para algunos de los concursantes, en una situación insostenible. Es el caso de Manuel Cortés y Asraf, primo y pareja de Isa Pantoja, respectivamente, que no dejan de enzarzarse.

Este viernes, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Isa Pantoja no ha dudado en aportar su opinión respecto a las constantes discusiones de los dos jóvenes. Así, Isa ha señalado: "Creo que a Manuel le advirtieron de fuera porque él mismo lo dijo. Además, creo que sé quién lo hizo".

De la misma manera, la joven ha señalado tanto la primera discusión que Asraf tuvo con Alma Bollo como la que tuvo con Manuel Cortés se debieron a cosas de convivencia: "Era consciente de que esto se podía dar. Pero cuando empiezan con un tono malo y empiezan a meter cosas de fuera...".

"Lo que me duele es que Manuel me mete a mí para picar a Asraf y hacer que salte. Todo el mundo tiene que entender que eso a mí me molesta porque me lo espero de cualquier concursante, pero no de mi primo. No me gusta que me meta a mí diciendo que yo no sé cómo se comporta Asraf y que él lleva haciendo un papel conmigo durante cuatro años porque le deja a él de aprovechado y a mí de tonta", ha recalcado Isa Pantoja.

Respecto a la hermana de Manuel, Alma Bollo, Pantoja ha agregado: "No creo que a Alma le haya advertido esa persona. A mí lo que me molestó de Alma es que vi que fue una manera muy fea de decirle 'no le hagas caso a este', como despreciando. Los problemas de convivencia no me van a afectar personalmente, pero...".

Sobre Asraf Beno, la joven ha apuntado: "Me gustaría decirle que lo está haciendo muy bien, que es verdad que lo veo esta vez más relajado y que si tiene que discutir, que discuta. No tiene que dejar que nadie le pisotee. Pero que espabile, que no intente buscar a Manuel para dejas las cosas normal".

Finalmente, Joaquín Prat ha querido saber si Isa invitará a Alma y Manuel a su boda con Asraf, a lo que la pequeña de los Pantoja ha respondido: "Sinceramente, Alma dijo que 'las cosas que estaban en el concurso, se quedaban allí'. A ver, si fueran problemas de convivencia me daría igual. Pero ya cosas así... Tengo que hablar con ellos".