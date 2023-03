Carmen Jordá habla por primera vez sobre las acusaciones de atropello: "Me parece absurdo y surrealista"

La piloto Carmen Jordá fue este jueves una de las grandes protagonistas de la actualidad, tras conocerse la denuncia de la trabajadora de un centro estético, que la acusó de arrollarla hasta en dos ocasiones tras un conflicto por el pago de un tratamiento.

Horas después de conocerse la noticia, fue el despacho de abogados de la piloto quien desmintió los hechos, calificándolos de "falsos" y anunciando medidas contra la denunciante.

La última en pronunciarse ha sido la propia Jordá, en declaraciones publicadas por el diario Marca y que siguen la estela de lo anunciado por sus abogados: "Me parece absurdo y surrealista que alguien me acuse de atropello", dice, para continuar afirmando que "confío plenamente en mis abogados, para que esto se esclarezca cuanto antes. Además, ya he tomado las medidas pertinentes para que estas difamaciones no caigan en saco roto".

Jordá niega también que tuviera un contacto previo con la denunciante, como ella afirma, y ve un objetivo en esta denuncia: "Todo lo que han dicho es para intentar desprestigiarme, pero no lo van a conseguir. Soy una mujer muy fuerte y luchadora".