La noticia ha saltado este jueves: la piloto Carmen Jordá ha sido denunciada tras atropellar presuntamente en dos ocasiones a una trabajadora estética que le reclamaba el pago de un servicio. "Si os estoy atropellando, quitáos", parece ser que dijo Jordá.

A sus 34 años, Carmen Jordá se ha labrado una prestigiosa carrera como piloto profesional. Una afición que lleva en los genes, pues su padre es otro expiloto, José Miguel Jordá. Los inicios de Carmen tuvieron lugar en los karts, en 2005 y 2006.

Después, ha ido pasando por varias categorías y campeonatos, tanto en España como en el extranjero. En 2009, por ejemplo, tomó parte en Le Man Series junto a Fonsi Nieto, con el que empezaría una relación sentimental.

Un año después cruzó el charco para probar aventura en Estados Unidos. Allí compitió en las Indy Lights y en las GP3 Series, con papeles destacados que le brindaron la gran oportunidad en 2015, ser piloto en desarrollo del equipo Lotus.

"Carmen, no ayudas a las mujeres con ese comentario"

Por desgracia para ella, nunca ha podido cumplir su gran sueño de llegar a la parrilla de Fórmula 1, aunque se vio envuelta en alguna polémica con varios de sus pilotos. En 2018, por ejemplo, sus declaraciones tras una prueba con un bólido de Fórmula E provocaron mucho ruido. "Es un coche menos físico que un Fórmula 1 por la carga aerodinámica y también por la dirección. El reto que las mujeres tenemos en Fórmula 2 y Fórmula 1 es más un tema físico y creo que en la Fórmula E, no lo tendríamos", dijo.

La respuesta llegó en boca del mismísimo Jenson Button: "No estás ayudando a las mujeres pilotos con tu comentario. Pregúntale a Danica Patrick qué fuerza hace falta para pilotar un coche de carreras. Ella me patearía el culo en un gimnasio y probablemente sea tan fuerte como cualquier piloto de la Fórmula 1 actual. Carmen, las barreras físicas no son tu problema".