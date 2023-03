La entrevista que Isabel Pantoja ha concedido a la revista ¡Hola! ha supuesto una verdadera sorpresa para los medios de comunicación que, desde hace años, intentaban, sin éxito, conseguir unos minutos para charlar a solas con la cantante.

Sin embargo, este miércoles, tras haber leído la entrevista, Antonio Rossi ha destacado en el Club Social de El programa de Ana Rosa que él sabe más cosas de las que la tonadillera ha contado al medio impreso: "Cuenta bastante poco, incluso menos de lo que hemos contado nosotros".

De la misma manera, el periodista ha señalado que los agentes de Pantoja se han puesto en contacto con Emilio Estefan para poder contar con alguno de sus representados, aunque no contará con Gloria Estefan, sino con otros artistas, pues el objetivo es crear un trabajo de duetos en los que se repasen los 50 años de carrera de Isabel Pantoja.

"El reportaje fotográfico es estupendo y la entrevista es bastante escasa, pero, efectivamente, su foco ahora mismo está en ese trabajo. Su invitación al Baile de la Rosa va por ahí", ha destacado Antonio Rossi. Por su parte, Beatriz Cortázar ha señalado que el simple hecho de que Isabel Pantoja "salga en portada, pose y se maquille ya es una exclusiva para la revista".

Sin embargo, Alessandro Lecquio se ha mostrado muy crítico con las palabras de la cantante, que aseguraba en su conversación con ¡Hola! que no se retira de los escenarios porque se debe a su público: "Miente cuando dice que no se retira por su público. No, no se retira porque necesita facturar. Si tuviese el riñón cubierto te aseguro que no la volvíamos a ver en un escenario".

"Es una entrevista en la que faltan muchísimos temas. Ella tiene derecho a hacer las entrevistas que quiera y a poner sobre la mesa los temas sobre los que quiera hablar, pero todos sabemos que sus males no empezaron con el encierro por el Covid, sino con el encierro previo en la cárcel", ha apuntado el conde.

"A mí me ha sorprendido que tenemos más datos nosotros sobre lo que va a hacer que lo que ella misma cuenta", ha agregado Antonio Rossi para, después, comentar los detalles referentes a la invitación de la cantante al Baile de la Rosa: "La ha invitado alguien cercano a una de las princesas. Tengo más detalles, pero hay que cuidar las fuentes. El objetivo principal es el networking, es decir, encontrar, tener feeling y sintonía con una de las personas que va a estar con ella de cara al disco del 50 aniversario".

"El Baile de la Rosa es un evento benéfico al que puede ir cualquiera pagando una entrada. Hasta fui yo cuando estaba con Ana (Obregón)", ha destacado Lecquio a quien, rápidamente, Rossi se ha apresurado a recalcar que Pantoja no ha comprado su entrada, sino que ha sido invitada por una de las organizadoras. "Lo más increíble es compararse a Carolina de Mónaco simplemente por ser viudas. Es absurdo. Sus vidas no se parecen en nada y su estética mucho menos. Jamás habríamos visto a Carolina ir de chándal y visón a un supermercado, por ejemplo", ha añadido el conde.