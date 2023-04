De Catón a Carlos V, Trump y Abascal: cómo la idea de declive y caída de la antigua Roma sigue marcando el mundo del siglo XXI

Catón el Viejo, allá por el año 120 a.C., ya se quejaba de los cambios sociales de la República romana y de cómo iban a traer la decadencia... Aunque todo parece indicar que aquel mundo estaba en crecimiento y que le iba mucho mejor que en décadas anteriores. Eso explica el historiador Edward J. Watts, profesor de Historia en la Universidad de California, que ha rastreado las ideas de decadencia y caída de los antiguos romanos en un viaje temporal que analiza cómo ha calado aquella idea y que recorre la historia de la ciudad de las siete colinas, pasa por Carlos V y llega hasta Trump... y Santiago Abascal.

El resultado es La decadencia y caída de Roma. La clave para entender el mundo de hoy (traducción de Jesús Cuellar, Galaxia Gutenberg, 2023), una historia de Roma desde una óptica diferente y con múltiples lecturas sobre el presente.

¿La historia de la caída de Roma es el evento que más ha marcado la narrativa de Occidente?Roma gobernó la totalidad o parte de más de 40 naciones modernas durante cientos de años y, para el siglo III d. C., había otorgado la ciudadanía a todas las personas libres que vivían bajo su dominio. Esto significó que, durante unos 200 años, todos los que vivían en un imperio que se extendía desde Gran Bretaña hasta Jordania eran romanos y participaban de la misma vida cultural, legal, política y religiosa. Cuando el Imperio comenzó a perder el control de sus territorios en el siglo V d.C., afectó profundamente a estos romanos que ya no vivían en un Estado. La iglesia medieval brindó algunas herramientas para mantener las conexiones en toda Europa, pero sus esfuerzos también subrayaron la desunión que afectó a vastas partes del continente que alguna vez encajaron en el mismo sistema político.

También hubo momentos en los que esos discursos dieron frutos positivos, como el caso de Marco Antonio y la peste antoniana...

Aquella plaga y la situación a la que se enfrentó Marco Aurelio en la década de 170 d. C. es, en cierto modo, opuesta a la situación de la que se aprovechó Catón en la década de 190 a. C. Roma, en la década de 170, estaba absolutamente en declive. Sufría la primera aparición de viruela en el mundo mediterráneo, tal vez entre el 10 y el 15 % de la población del Imperio había muerto, sus ciudades estaban despobladas y el ejército no podía funcionar. Marco Aurelio logró reunir a los romanos para que se centraran en las soluciones en las que podían trabajar colectivamente para abordar los desafíos que había causado la plaga. La gente ciertamente estaba molesta y asustada, pero él pudo hacer que se alejaran de la nostalgia por el pasado o del deseo de atacar a otros romanos. En cambio, alentó a las personas a contribuir a una recuperación que no implicara culpar a otros, sino que se centrara en abordar de manera colaborativa las formas de sacar a Roma de la crisis.