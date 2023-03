Risto Mejide, en 'El programa de Ana Rosa', sobre su nuevo libro: "Conecto con Bach, tiene que ser duro que te llamen pederasta"

La relación de Risto Mejide y Laura Escanes se convirtió, desde su anuncio, en el foco de todas las críticas por la diferencia de edad entre el presentador y la influencer. Tras cinco años de amor y una hija en común, la pareja decidió tomar caminos separados y, ahora, cada uno hace su vida por su cuenta.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha recibido la visita del publicista, que ha publicado su nuevo libro, Dieciséis notas, la pasión oculta de Bach. En la obra, el autor narra la historia de Sebastian Bach y su mujer, 16 años más joven.

"No pretendo ser un erudito, aunque el libro está muy documentado. Mi idea parte de una pasión. A mí me apasiona la música mal llamada clásica. Un día cayó en mis manos una biografía de Bach y vi que en el año 1720 él pierde a su primera esposa, el amor de su vida, y al cabo un año y medio aparece casado con su segunda esposa, a la que prácticamente dobla la edad. Me di cuenta de que ese año, en esa biografía, lo saltan y cuentan las obras que compuso, pero no lo que le pasó", ha comentado Mejide.

De la misma manera, el publicista ha destacado que él comenzó a tocar el piano a los 14 años, pero la vida de Bach sigue siendo un misterio: "En realidad era como el de mantenimiento de los órganos, lo que pasa es que en vez de tocar Do Re Mi, compuso las obras más bellísimas para esos órganos".

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha recalcado que la historia de Bach es una historia de amor. Así, Mejide ha destacado que el compositor tuvo siete hijos de los que le sobrevivieron cuatro: "Los músicos eran lacayos, no es como ahora. Cuando se quedó viudo y con los niños a su cargo, todo el mundo le recomendaba que se casara con una mujer mayor, de su edad, que cuidase de ellos porque las mujeres servíais o para parir o para cuidar".

"Lo que pasó es que apareció esta mujer de 19 años, independiente, soprano, contratada por el mismo sueldo de Bach y educada en la más absoluta independencia. Todo el mundo decía que esa mujer no tenía experiencia. Esa es la crítica principal y, después, el rechazo de sus hijos. Todas las biografías se basan en el obituario que escribió el hijo mayor de Bach, con un poquito de rabia hacia ella, porque jamás la aceptó. Se nota que no le tenía mucho cariño", ha agregado Risto.

"Creo que las diferencias de edades no importan tanto como el momento vital en el que te encuentras", ha señalado el publicista que, además, durante su obra, hace una defensa de la libertad de las personas para enamorarse independientemente de la edad.

"Yo he hecho los cálculos. Mi he ido al Instituto Nacional de Estadística, he mirado cuántas parejas hay. En este país hay 35 millones de personas adultas, de los que 24 están en pareja. De esos 24 millones, el 8% tienen una diferencia entre ellos de más de diez años, eso nos da una cifra de más de dos millones de personas. Dos millones de personas sería la ciudad más importante de este país después de Madrid. Pues todavía hoy hay gente que me escribe por privado diciéndome 'cómo lo haces, yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión'", ha explicado Risto Mejide.

Por su parte, Ana Rosa ha preguntado a su invitado si este es uno de los motivos por los que ha escrito el libro, a lo que Mejide ha respondido afirmativamente: "En esa parte de la historia reconozco que conecto con Bach, pero no lo hago por mí, sino por esos mensajes que recibo porque tiene que ser muy duro que te llamen pederasta porque no es un delito como la pederastia. Tiene que ser duro que incluso la familia se ponga en contra de tu relación simplemente por la diferencia de edad, que se rían de ti, que se burlen, que hagan comentarios desagradables sobre tu pareja...".

Respecto a su papel como el "malo" de la televisión, Mejide ha destacado que "no es que no quiera" seguir haciendo ese papel: "Yo no considero que haya hecho un papel porque yo no se impostar nada. Era antipático y si te pones a cantar y pienso que lo haces mal, te digo que cantas mal. Mi trabajo no era mostrarme a mí, sino valorar un trabajo ajeno". Sin embargo, Risto ha apuntado que ahora prefiere mostrarse de otra manera: "Yo he pasado de las afirmaciones a las preguntas. Me gusta más estar en Chester preguntando, conociendo y sin juzgar. Me lo paso muchísimo mejor, pero eso tampoco lo sabía cuando empecé en la tele".

Finalmente, en cuanto a su vida personal, el publicista ha afirmado que está enamorado: "Una cosa es cuando se enteran los medios de las cosas y otra es cuando son", ha recalcado Risto respondiendo a la presentadora, que había asegurado que él había ido rápido a la hora de empezar una nueva relación sentimental tras su ruptura con Escanes.