El PP ve a Feijóo reforzado pese a su ausencia en la moción y reconoce a Díaz como la ganadora en la izquierda

Cumplida la predicción de que la moción de censura de Vox fracasaría y, en consecuencia, el Gobierno de Pedro Sánchez se mantendrá, los populares han hecho de la necesidad, virtud. Pese a ser contrarios a la celebración de esta iniciativa de Vox, una vez concluida han sacado una lectura positiva en términos electorales, a dos meses de la cita con las urnas. Para el PP, que ha jugado el papel más complicado en un debate del que se ha desmarcado con su abstención, la moción ha servido para que Yolanda Díaz "se luzca" y ellos mismos salgan "reforzados".

Es decir, en el PP reconocen a la vicepresidenta segunda como "la ganadora de la izquierda", mientras ellos se autoproclaman vencedores del bloque de derecha frente a Vox y pese a la ausencia de su presidente Alberto Núñez Feijóo. Por lo contrario, los de Santiago Abascal y la otra parte de Unidas Podemos -que representan Irene Montero e Ione Belarra- saldrían "debilitados" del debate.

El PP defiende así su posición tras la moción: "Nadie duda de que el sentido del voto del PP es la adecuada: no hemos votado junto a Abascal porque es lo que quería Pedro Sánchez, y no hemos votado junto al PSOE porque es lo que quería Vox", justifican las fuentes autorizadas del partido, después de que la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra explicara que se abstenían por respeto al candidato Ramón Tamames.

En el PP no han hecho cálculos electorales sobre cuánto les puede costar o beneficiar una moción fallida que llevan tiempo tildando de "folclórica" y "bomba de oxígeno" para Sánchez y su Gobierno "en descomposición". No obstante, a diferencia del impacto que auguraban sobre el bloque de la derecha, ahora creen que la moción no robará votos al PP. En todo caso, al revés: "Conseguimos que el centro izquierda desencantado con Sánchez vea que no somos una opción hiperbolizada como Vox y que discrepamos de esa formación, y al votante de Vox le demostramos que somos la opción seria".

En el patio del Congreso tras la moción, los diputados populares trasladaban sus impresiones a los periodistas. "Salimos fuertes porque hemos podido trasladar lo que buscábamos. Ahora, la moción se acaba y volvemos al debate, que es lo que necesitan los españoles que están cansados ya de la gresca", sostiene una diputada. Los hay también que opinan que el PP "no ha perdido nada, como tampoco ha ganado", aunque les ha salido "mejor" de lo que pensaban. En lo que coincide una decena de parlamentarios es en que el discurso de su portavoz, Cuca Gamarra, estuvo muy "acertado", que su abstención está más que justificada y que fue un debate "inútil".

En el otro lado de la baraja, los populares consultados sitúan a Vox y a Unidas Podemos. Ambos saldrían "debilitados", a su juicio. El primero, por "no haber conseguido ni un solo voto que no sea suyo" tras su discurso como tampoco haber logrado, dicen, "pilotar un discurso que les sume". En el PP aseguran que la "reputación política" que buscaba Santiago Abascal con esta moción "no le ha sumado" y que "una parte de la dirección nacional de Vox está arrepentida".

Unidas Podemos saldría, dicen en el PP, como segundo perdedor frente a la intangible plataforma Sumar. "Unidas Podemos es una marca inexistente en la cual Díaz ha acabado con el legado político de Pablo Iglesias. Sabemos que Unidas Podemos tiene fecha de caducidad. A ver cuánto le suplican Irene Montero e Ione Belarra para que Díaz les coloque en las listas", opinan en el PP, que dan a la vicepresidenta la segunda victoria: "Ha ganado foco y le va a quitar votos a Podemos y al PSOE. Es ganadora en su espacio electoral". Pese a ello, fuentes parlamentarias acusan a Sánchez y Díaz de "utilizar" esta moción con fines electorales.