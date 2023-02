El PP tacha de "folclórica" la posible moción de censura liderada por Tamames después de que este le pidiera a Feijóo que le sustituyera

El Partido Popular teme que, de confirmarse a Ramón Tamames como líder de la moción de censura contra Pedro Sánchez, se dé una imagen "folclófica" de España. Que "las imágenes den la vuelta a las televisiones europeas", cuando "España es un país serio". Fuentes de la dirección consideran que la candidatura que quiere impulsar Vox es un "disparate". Y así se lo hizo saber el propio Alberto Núñez Feijóo al reputado economista, de 89 años de edad y una larga trayectoria política a sus espaldas.

Según han revelado fuentes del partido, fue el propio Tamames quien se puso en contacto con Feijóo para conocer su opinión sobre la oferta que le había hecho días antes Santiago Abascal. Lo primero que le transmitió el académico es que debía ser él, el líder del PP, quien liderase la moción de censura contra Pedro Sánchez por ser el presidente del principal partido de la oposición. Feijóo lo rechazó de inmediato, ya que, como viene meses defendiendo, esta iniciativa no cuenta con los apoyos suficientes y cree que solo servirá para fortalecer a Sánchez.

El líder de la oposición trató de "persuadir" al académico. Sin éxito. Bromearon con la edad. "Podrías ser mi padre", dijo Feijóo. "No, podría ser tu abuelo", respondió el académico. "Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto", concluyó el primero. Y es que si el economista se lanza a liderar la moción, deberá someterse a un proceso legislativo de dos días. "No es el Parlamento que tú conoces", le advirtió el dirigente popular.

Una vez que el economista tuvo el 'no' de Feijóo para sustituirle, le transmitió su confianza en sí mismo y le pidió lo mismo al político: que "tuviera confianza en él porque está dispuesto a hacer un dictamen de la situación" actual en España. "Estoy preparado", le aseguró por teléfono.

Fuentes populares sostienen que el líder del PP no se ha movido un ápice de su idea inicial. La de que este proceso acabará por beneficiar a Sánchez. En todo caso, el PP se mantendrá en la abstención. "No participaremos de ninguna forma". Ni con el 'sí', ni en el discurso. Al fin y al cabo, Tamames no le pidió tácitamente el apoyo del PP.