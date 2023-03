Disney es un partido político

Esta es una llamada a la reflexión dirigida a la empresa multinacional Disney para que considere constituirse como partido político y concurrir a las elecciones de todos los países del mundo. Les irá bien. Hagan primarias. Presenten a sus candidatos. Quizá Donald no dé la talla como orador y Mickey Mouse sea demasiado odioso para algún tipo de votantes. No pasa nada. Entre sus princesas hay, sin duda, alguna candidata apta. He visto ministras parecidas.

Son ustedes, sin duda, una entidad de interés público y promueven la participación ciudadana en la vida democrática. Además, contribuyen a la integración de la representación, comparten objetivos e intereses públicos con la sociedad. Sus parques temáticos, como diría el profesor Ramírez, son agencias de socialización. Últimamente, su actuación pública y las declaraciones de sus dirigentes se acercan mucho a la definición clásica de partido político. Las intervenciones de su presidenta y, en especial, las de la directora general de contenido de entretenimiento sobre sus hijos en marzo del año pasado dejan claro que ustedes ya piensan como políticos. No hay escrúpulo alguno. Están muy cerca del objetivo.

Dejen las historias en paz. El contador de historias es universal, el auténtico contador de historias desafía a la moda y al poder establecido.

Veo que algunos de los principales fondos de inversión del mundo como Vanguard y Blackrock tienen ya una parte de sus acciones. Todo encaja. Gobiernen el mundo con algodón de azúcar. Apliquen su agenda manipuladora, cambien, como dicen ahora los políticos, el relato. Ustedes han sido expertos en eso durante mucho tiempo. Cambien el pasado, censuren para que nadie pueda conocer su historia ni saber quiénes somos y de dónde venimos. Sigan creando ciudadanos miedosos y educando a los niños como si fueran pequeños aprendices de políticos. Pueden hacer que bailemos al ritmo que ustedes quieran. Muy bien. Ahora les pido un favor.

Dejen las historias en paz. El contador de historias es universal, el auténtico contador de historias desafía a la moda y al poder establecido. El narrador verdaderamente bueno es impune porque sabe cómo hacerlo y denuncia los abusos y las exageraciones, tiene la responsabilidad de ser transgresor. Se ríe con sutileza de las tonterías políticamente correctas. Ustedes se están dedicando a la política, a las historias de cartón piedra, a la cuota que nadie ha pedido y a la manipulación social. Esto les pido: dejen la magia y dedíquense ya a la política. Nos harán un favor a todos.

Nos harán un favor porque la política mejorará y los artistas que quieren contar historias sin miedo y sin censuras podrán tener más espacio y atención. Ustedes seguirán ganando dinero y podrán centrarse en sus manipulaciones. Tendrán el foco, la atención y podrán sacarle rendimiento. Nosotros, mientras tanto, pobre ganado estabulado, veremos mejores películas, no veremos cómo censuran Dumbo y disfrutaremos de nuestro descanso. Los sueños se hacen realidad.