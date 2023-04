Forzadas a tener cachorros en cada celo: "Muchas protectoras han tratado con perras de raza explotadas"

Hay un mito muy extendido sobre las protectoras y los refugios de animales que afirma que no se pueden encontrar perros de raza en ellos. La realidad es que, aunque es cierto que una mayoría de los perros abandonados son mestizos, sí que podemos encontrar perros de raza para adoptar.

De hecho, existen asociaciones especializadas en razas concretas, como Borders sin fronteras, dedicada a los Border collies y perros de pastoreo, SOS Golden, que rescata y ayuda Golden retriever y labradores, la asociación Agranda, que es experta en el Gran danés y otros perros XXL o SOS Frenchie, dedicada al cuidado y rescate de Bulldogs y Carlinos.

Pero no solo eso, en los refugios y centros de protección animal convencionales (es decir, los que no se especializan), también es fácil que veamos perras de raza, las cuales son víctima del abandono después de ser cruelmente utilizadas para tener cachorros, una realidad de la que no se habla lo suficiente.

Así lo afirma Matilde Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid (FAPAM), a la cual pertenecen protectoras como ALBA, APAP Alcalá, PROA, Salvando Peludos o Abrazo Animal, entre otras. "Muchas de estas protectoras han tratado con perras procedentes de la explotación", asegura Cubillo.

Las "fábricas de cachorros"

Cubillo asegura que existen "fábricas de cachorros" donde las hembras "son explotadas hasta reventarlas para que estén pariendo en cada celo y vender los cachorros". "Las condiciones de vida en esas fábricas son horribles: suciedad, falta de cuidados veterinarios durante la gestación, comida insuficiente o inadecuado para su estado...".

"El Seprona y la Policía Nacional han intervenido muchos de estos criaderos ilegales que hay en España, lugares donde malvivían cientos de perros destinados a la cría en zulos o sótanos", añade. "En los casos conocidos, los cachorros se vendían online con fotos preciosas de los perros en prados verdes o cojines de seda, aunque la realidad es otra".

El motivo por el cual existen estas "fábricas de cachorros" de perros de raza es meramente lucrativo. "Cuanto más explotas a una hembra criando, mayores ingresos tienes con la venta de cachorros", afirma Cubillo. Sin embargo, esta circunstancia tiene un precio para las perras.

Los veterinarios nos han explicado en multitud de ocasiones que las perras estaban reventadas por dentro

"Las condiciones de los perros rescatados de estos criaderos cuando llegan a las protectoras son deplorables. El hedor es terrible, el pelo está lleno de heces y orines, los oídos sucios, muchos con otitis muy dolorosas, bocas con bloques de sarro que no dejan ver ni los dientes, infecciones..." enumera la presidenta de FAPAM.

En el caso concreto de las hembras, muchas llegan "con las mamas colgando de tanto criar". "A veces tienen que ser sometidas a cirugías de urgencia por piometras (infección de útero) que, de no hacerse, puede provocar la muerte del animal", explica.

"En esas cirugías, los veterinarios nos han explicado en multitud de ocasiones que las perras estaban reventadas por dentro, la mayoría había sufrido múltiples cesarías, porque lo que importan son los cachorros que se van a vender, no las mamás que si mueren simplemente las reponen", lamenta Cubillo.

Cómo ayudar a evitar esta situación

Ante este problema, la presidenta de FAPAM aconseja a los ciudadanos que quieran adquirir un perro, que visiten un albergue o perrera municipal. "Hay miles de perros en adopción", asegura. "Y si alguien quiere concretamente un perro de raza, recomendamos que acuda a un criadero serio y responsable, que los hay".

"Visitar el criadero, conocer a los padres, ver cómo viven... Todo esto es fundamental y, de encontrarse con algún lugar donde los perros no están bien, que se denuncie y no colabore con ese negocio", pide Cubillo. "Tampoco debemos nunca comprar un cachorro por internet porque, detrás de esa bonita foto, seguramente existe un horror para los animales".

En este sentido, la presidenta de FAPAM advierte sobre las mafias de los países del este de Europa. "Hay que ser muy cautos. Estos animales tienen que viajar durante días, muchos llegan muertos, pero no pasa nada porque son tratados como mercancía", relata. "Otros llegan enfermos, sin garantías sanitarias y terminan muriendo con su nueva familia".