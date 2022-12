Judit Obiols, presidenta de Borders sin Fronteras: "Los Border collies no son perros para todo el mundo, ni fáciles de cuidar"

Capaz de aprender numerosas órdenes, el Border collie es una de las razas, según el célebre Stanley Coren en The intelligence of dogs, más inteligentes entre las caninas. Y no es de extrañar si pensamos en lo que estos excelentes perros son capaces de hacer: son protagonistas de grandes competiciones de Agility, auténticos bailarines de Dog Dancing fuera de España y unos pastores brillantes.

Sin embargo, todas estas cualidades que han ayudado a que esta raza adquiera una popularidad considerable en nuestro país, hay que entrenarlas y atenderlas adecuadamente si lo que queremos es darle una buena vida a nuestro Border collie.

De hecho, que se haya puesto de moda ha desembocado en que haya acabado, con frecuencia, en manos poco preparadas para atender las necesidades de esta raza y en que hayan surgido asociaciones como Borders sin Fronteras para buscar un hogar adecuado a estos perros y sus cruces.

"Fundamos la asociación hace cuatro años porque teníamos la preocupación de que esta raza se pusiera de moda, ya que no son perros para todo el mundo, ni fáciles de cuidar adecuadamente", explica Judit Obiols, presidenta y una de las fundadoras de Borders sin Fronteras.

Ejercicio y estimulación mental, las claves de la felicidad

Judit se empezó a juntar con un grupo de personas con intereses similares en cuanto a los perros y, en concreto a los Border collies, que finalmente decidieron formar la asociación. "Todavía no existía el problema que hay actualmente con esta raza", expresa la presidenta.

"Desde hace un año y medio ha habido un aumento exponencial de perros de esta raza en los hogares, lo cual es preocupante", explica. "De cachorros son un peluche, por lo que la gente se enamora de ellos, pero su adolescencia es complicada, especialmente si no se les dan lo que necesitan a nivel de ejercicio y estimulación mental".

Muchas familias no saben conducirlos y acaban siendo perros medio ingobernables

Obiols asegura que si a un perro de esta raza no le das el ejercicio físico necesario y una estimulación mental adecuada "se vuelven reactivos, tanto con humanos como con otros perros, persiguen objetos en movimiento, etc.". "Muchas familias no saben conducirlos y acaban siendo perros medio ingobernables", lamenta.

"La otra gran lacra a la que nos enfrentamos es, por desgracia, la cultura del pastoreo, que todavía es muy arcaica y no admite nuevos tipos de enseñanza", expresa haciendo referencia a la educación en positivo. "Estos perros son muy sensibles y, según como les enseñes, se pueden romper".

No hay que olvidar su procedencia

Cuando optamos por adquirir un Border collie, tenemos que tener algo muy presente: se trata de una raza de trabajo y, la mayoría de los perros en adopción proceden del pastoreo, es decir, son animales en cuyos genes está esta profesión, lo que influirá en algunos de sus comportamientos.

De hecho, la presidenta de la asociación se muestra preocupada por la nueva Ley de bienestar animal y las pruebas que tendrán que pasar los perros para su socialización. "Muchísimos de nuestros Border collies no pueden pasarlas", afirma, refiriéndose a que muchos tienen miedos o inseguridades propios del abandono. "Nos da la impresión que es una forma de recaudar dinero y que las personas que han hecho la ley no saben de abandono animal".

En cuanto a los momentos complicados en la convivencia con esta raza, uno de ellos es cuando son cachorros. "Los abandonan las familias porque muerden los tobillos, algo que les viene del pastoreo y claro, si hay niños en casa, pues también irá a por ellos y claro, nadie quiere un perro que muerde a sus hijos", expresa la presidenta.

Otro momento complicado llega a partir de los siete meses, cuando llegan a la adolescencia. "Se vuelven perros hiperactivos y, si no se les da un trabajo, se lo buscan, lo que termina en la mayoría de los casos en mobiliario destrozado", explica Obiols.

Aquellos que tienen muy marcado el pastoreo tienden a perseguir bicis y hay que estar preparado para corregir esos hábitos

Además, algunos de los perros de esta raza no están hechos para vivir en ciudades. "Aquellos que tienen muy marcado el pastoreo, porque proceden de una línea de pastores, tienden a perseguir bicis, motos, etc. y claro, si el dueño no está preparado, no puede corregir estos hábitos con educación", detalla la presidenta de la asociación.

"También está el problema de los niños. Hay Border collies que encajan en una familia y otros que no toleran a los niños, ya sea porque les ponen nerviosos o porque no sepan cómo gestionar los comportamientos del niño (gritos o movimientos bruscos)", añade. "Eso va en el carácter del perro y en su educación".

No son perros hiperdeportistas

Aunque los Border collies tienen fama de necesitar mucho ejercicio y mucho deporte, la realidad es que esta regla no aplica a todos los individuos de esta raza. "Hay perros a los que estimularlos demasiado les es negativo, por eso es importante conocer el carácter del perro", detalla Obiols.

"Algo que sí es muy positivo para todos son las actividades de olfateo, por ejemplo. Habrá algunos a los que se les de mejor que a otros, pero no les estresa", explica. "Lo normal es que les guste ver las ovejas y, sin duda, hay que buscarles un trabajo, el cual no tiene por qué ser fuera de casa, podemos hablar de obediencia o incluso realizar algún cursillo de pastoreo si se tiene la posibilidad".

En resumen, la presidenta de Borders sin Fronteras afirma que lo que necesitan estos perros es tiempo. "No son perros a los que puedas sacar cinco minutos a la calle, dando la vuelta a la manzana. Son animales que requieren tiempo y a los que hay que buscarles una ocupación, que se sientan útiles de alguna manera", concluye.