¿Adoptar no es gratis? El coste de sumar un perro y gato a la familia varía entre protectoras y depende de cada animal

Cuando hablamos de ampliar la familia con un animal de compañía tenemos dos opciones: o comprar o adoptar. Podemos comprar a través de criadores oficiales o, acudir a protectoras de animales, asociaciones o perreras y, aunque todavía hay personas que piensan que esta segunda opción es gratuita, la realidad es que no, adoptar también tiene un coste.

Pero, ¿por qué adoptar a un perro a través de una protectora de animales no es gratis? Esto es simple. Las asociaciones que se dedican a esto mantienen y cubren los gastos de los animales que tienen a su cargo desde su rescate hasta el momento en el que se van con su nueva familia, por lo tanto, les cuesta dinero.

¿Y de dónde sale ese dinero? Si algo tienen en común casi todas las protectoras, asociaciones y refugios de animales abandonados es que siempre están buscando ayuda económica. Ya sea a través de sus socios, de los grupos de teaming, de aportaciones puntuales o donaciones de alimentos y material.

Por supuesto, si un animal es adoptado, se pide al nuevo tutor que haga una pequeña aportación para cubrir los gastos que el perro o gato haya podido ocasionarle a la protectora durante el tiempo que ha estado con ellos. La cuantía varía dependiendo del animal y de la asociación.

Cuánto hay que pagar cuando adoptas un perro o gato

Dependiendo de con quién decidamos adoptar, el coste de nuestro perro o gato será más o menos bajo. Por un lado, tenemos la opción de acudir a una perrera municipal, quienes tienen la obligación de recoger a todos los perros de su zona de influencia y cuentan siempre con unas instalaciones públicas.

Al estar gestionada por el ayuntamiento, también reciben una subvención anual, la cual varía en cada perrera, pero que suele permitir un poco de desahogo económico para contar, cuando es necesario, con un veterinario para realizar procedimientos básicos como las esterilizaciones.

Aunque el dinero cedido por los ayuntamientos o la comunidad autónoma correspondiente no suele ser suficiente para cubrir todos los gastos, sí que permite que, a la hora de adoptar, solo sea necesario pagar el microchip, cuyo precio varía en función de la localidad y oscila entre los 30 y los 100 euros.

Dar animales de forma gratuita me parece un error gravísimo, se darían animales al tuntún y no sería responsable, ni seguro

Por otro lado, podemos optar por las protectoras y asociaciones privadas, organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a esto por el amor a los animales y que hacen en muchas ocasiones de apoyo a los ayuntamientos que, en numerosas ciudades estarían desbordados sin su labor.

En este caso, el coste de una adopción puede variar más, ya que cada asociación tiene sus propios precios fijados. "De media se cobra entre 100 y 150 euros, un precio que, si te pones a calcular en el coste de las analíticas, las desparasitaciones, las vacunas, la esterilización y el chip del animal que te están dando, es totalmente simbólico", explica Matilde Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid (FAPAM).

"Hay que pensar que solo el precio de una esterilización en, por ejemplo, una perra grande, de 30 kilos, ya puede subir hasta los 400 euros al tratarse de una cirugía, lo que deja el precio de la adopción en una pequeña ayuda para seguir haciendo la labor de protección animal", añade. "Si no se cobrase nada, no recuperarías ni siquiera parte del dinero invertido".

De media se cobra entre 100 y 150 euros, un precio que es totalmente simbólico

Cubillo además expresa que hay ocasiones en las que las asociaciones y protectoras rescatan animales no solo vagabundeando por las calles, sino que pueden haber sufrido lesiones, por caídas o un atropello, por ejemplo. "El cobrar una adopción tiene el fin de tener unos ingresos más con los que seguir adelante y, también para fomentar la responsabilidad de los adoptantes", asegura.

"Dar animales de forma gratuita me parece un error gravísimo. Si todos lo hiciéramos así, se darían al tuntún y no sería responsable, ni seguro para el animal", detalla la presidenta de FAPAM. "Cobrar por la adopción es una forma de fomentar la responsabilidad, evitar que si alguien no puede pagar los 100 euros por un perro o un gato, no adopte, porque si ese mismo animal enferma, no va a tener dinero para cubrir los gastos veterinarios".

Sabiendo esto, ya podemos entender el por qué las protectoras y asociaciones piden siempre una pequeña compensación económica en las adopciones y, también, el motivo por el que siempre están buscando apoyo económico a través de sus redes sociales.