Réplicas y reproches suben la intensidad de la precampaña electoral

Este fin de semana se ha vivido un auténtico ambiente de campaña electoral en Barcelona. Promesas y réplicas han elevado el tono de una batalla que hasta ese momento se estaba moviendo en un perfil bajo sin estridencias.

Sin embargo, este sábado hicieron acto de presencia ante los medios de comunicación casi todos los candidatos: Ada Colau anunciando una denuncia ante Fiscalía por una noticia falsa que la afectaba directamente; Ernest Maragall replicando a la alcaldesa denunciando que aprovecha esta fake new para hablar de ella y hacerse notar; Jaume Collboni, interpelando a los dos a que anuncien su posición en temas como el aeropuerto, el museo del Hermitage, el barrio de Sant Antoni o Las Ramblas, y prometiendo que la reforma de este icónico paseo, que se ha iniciado en una primera fase pero que aún no tiene consolidado el presupuesto en su totalidad, estará acabada en el próximo 2027. Incluso, la número dos de Jaume Collboni en las listas, Maria Eugènia Gay, ha realizado sus primeras declaraciones de precampaña contra el independentismo.

El resto de candidatos también se ha manifestado este fin de semana: Daniel Sirera, del PP; Anna Grau, de Ciutadans, prometiendo libros gratis para los estudiantes, y Eva Parera, de Valents. El único que estuvo ausente del foco de los medios fue Xavier Trias.

El candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, organizó el sábado un acto en el que entabló un diálogo con Albert Batlle, actual regidor de Seguridad del Ajuntament y vicepresidente de Units per Avançar, partido que se presentará de nuevo junto al PSC.

Collboni aseguró que Batlle volvería a repetir en el cargo en caso de que el PSC gobernase la ciudad, y además, sería el regidor del distrito de Ciutat Vella. En este sentido, reivindicaron las políticas de seguridad realizadas por la concejalía de Batlle en un distrito, Ciutat Vella, gobernado por el regidor de Barcelona En Comú, Jordi Rabassa. Collboni se desmarcó de las políticas desarrolladas por Ada Colau en el distrito del centro de la capital y remarcó que "es posible poner orden".

Si bien reconoció que se han puesto en marcha transformaciones urbanas en el distrito, aseguró que no es suficiente: "Debemos garantizar la convivencia, la seguridad, la limpieza y volver a realizar las inversiones que siempre se habían hecho en Ciutat Vella y que en los últimos años han brillado por su ausencia".

En el ámbito de la seguridad, la presidenta de Valents, Eva Parera, anunció que propondrá la reapertura de la comisaría que está bajo la plaza Catalunya. Parera afirmó que "es surrealista prescindir de un punto policial de especial importancia en el centro de la ciudad". En ese momento pasó a criticar las políticas de los Comunes asegurando que "desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona en 2015, hasta septiembre de 2022, Barcelona ha acumulado más de 1,2 millones de infracciones penales".

Por su parte, Ernest Maragall, además de atacar también a Colau, según él, por aprovechar el mensaje viral falso sobre los empadronamientos irregulares de magrebíes para lograr notoriedad, se enzarzó con la número dos de Collboni, Maria Eugènia Gay. La actual delegada del Gobierno en Catalunya declaró que no pactará con nadie que «ponga la ciudad al servicio del independentismo», y el alcaldable de ERC aprovechó para asegurar que Gay "está explicitando qué gobierno quiere: uno con el PSC, el PP y JxCat". De paso, Maragall disparó contra Junts Per Catalunya: "Gay dice que no pactará con ERC porque somos independentistas, y por tanto considera que JxCat no lo es. Quizás hay motivos".

El republicano fue el blanco del candidato del PP, Daniel Sirera, porque Maragall había pedido que el número uno de Junts Per Catalunya, Xavier Trias, no aceptara los votos de los populares tras las elecciones del 28 de mayo. Sirera remarcó que "un PP fuerte en el Ajuntament puede poner en peligro sus intentos de convertir Catalunya en una república independiente".